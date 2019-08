Ambasadorul României la Londra: Guvernul britanic i-a solicitat lui Klaus Iohannis o convorbire telefonică / Dan Mihalache, despre o vizită oficială în Regat, profilul președintelui și alegerile din noiembrie (VIDEO)

Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, a anunțat, în direct pe B1TV, că Guvernul din Marea Britanie i-a solicitat președintelui Iohannis o convorbire telefonică, care ar putea avea loc chiar în această săptămână.



„Din câte știu eu, partea britanică a solicitat chiar și o convorbire telefonică cu președintele României, care ar putea să aibă loc într-o perioadă foarte, foarte apropiată, poate chiar în această săptămână. Și premierul Boris Johnson este supus unui anumit tip de presiune a opiniei publice interne. El trebuie să livreze un plan de ieșire și în același timp să aibă în vedere că majoritatea funcțională în Camera Comunelor este poate chiar mai slabă din punct de vedere al numărului de voturi decât cea din România. La ora aceasta, cred că Guvernul din Marea Britanie are un avans de un vot”, a afirmat Dan Mihalache, în emisiunea Dosar de politician moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat dacă președintele Iohannis ar putea pleca într-o eventuală vizită în Marea Britanie, Dan Mihalache a răspuns: „Nu. Vă spun și de ce. Deocamdată situația politică din Marea Britanie este și ea destul de fluidă, după cum foarte fluide sunt și negocierile pe care Marea Britanie le poartă cu UE în vederea Brexitului. Atunci, sigur că valoarea noastră, a misiunii diplomatice, a fost să menținem nivelul relațiilor foarte ridicat, dar nu neapărat să facem acest exercițiu, care la această oră ar putea fi mai degrabă de imagine. Contactele sunt bune”.



În acest context, cel mai important diplomat român din Regatul Unit a vorbit și despre alegerile prezidențiale din România, care vor avea loc în noiembrie 2019. El consideră că președintele Iohannis pornește cu prima șansă în cursa către Cotroceni.



„Eu cred că are oricum prima șansă. Performanța președintelui a fost una bună în această nebunie colectivă, care ne-a animat în ultimii ani. Măcar a încercat un discurs de normalitate, un discurs care să așeze instituția prezidențială în locul ei firesc în arhitectura statului. N-a fost întotdeauna climatul potrivit pentru lucrul acesta. Eu aud tot felul de teorii. Am auzit zilele acestea, cât sunt în România, despre președintele care nu trebuie să mai fie președintele-jucător, ci președintele-implicat. Sau dacă nu e președintele-implicat, alții vor să fie președintele-învățător, cu Biblia în mână sau nu știu cum. Acestea, sigur, pot să fie formule, licențe de limbaj, dar până la urmă, țara aceasta are nevoie de un președinte constituțional, care să facă ceea ce îi prescrie, până la urmă, actul fundamental al statului”, a spus Mihalache, în același context.



Ambasadorul României în Marea Britanie a vorbit și despre ipoteza potrivit căreia Constituția ar trebuie schimbată pentru că nu s-ar mai ridica la nevoile populației. El respinge această teorie, precizând că totuși, dacă cetățenii vor acest lucru, există proceduri legislative prin legea fundamentală să poată fi modificată.



„Dacă poporul dorește să schimbe arhitectura constituțională a statului român n-are decât să o facă, să inițieze un proces în acest sens. (n.r. - întrebat dacă nu cumva majoritatea populației dorește schimbarea Constituției) Sunteți convins? Eu n-aș confunda uneori anumite pături mai active cu marea populație. Eu cred că românii își doresc, în primul rând, o societate normală, și nu un never ending story din acesta al scandalurilor, la care ne uităm la televizor și ne gândim astăzi oare ce se mai întâmplă. Ca în ziua de azi, când constatăm că brusc, după nu știu câți ani de zile s-a rupt o guvernare fără să știm exact de ce. Pentru că bănuiesc că aceleași evaluări despre guvernare unii dintre parteneri le puteau avea și acum două luni, și acum șase luni, că nu văd o schimbare fundamentală. Dacă guvernarea ar fi declarat război unei terțe țări, era un motiv serios. Sau dacă brusc devaloriza moneda națională. Acestea sunt lucruri serioase. Ce se întâmplă acum nu este o treabă serioasă și eu bănuiesc că cetățenii simt că, undeva acolo, e o chestiune care are în spate probabil alte resorturi”, a adăugat Dan Mihalache.

