Dan Mihalache, ambasadorul României în Marea Britanie, a votat, miercuri, prin corespondență, la primul tur al alegerilor prezidențiale, pentru care urnele din țară se vor deschide abia în 10 noiembrie.



„Sunt foarte bucuros că am votat la alegerile pentru Președintele României. A fost pentru prima dată când am votat prin corespondență, o modalitate de care au putut beneficia doar românii din străinătate. Este mai simplu și mai elegant decât poate cineva să își imagineze de de aceea regret că atât de puțini români au ales această variantă (41.003 în în întreaga lume dintre care 11.835 în Marea Britanie)”, a scris diplomatul, pe pagina sa de Facebook.



În acest context, Dan Mihalache i-a îndemnat pe românii din Marea Britanie, unde cei veniți din țara noastră are o comunitate extrem de numeroasă de cetățeni, să se grăbească și să voteze, în condițiile în care termenul limită este joi, 7 noiembrie, ora 23.59.