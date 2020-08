Ambasadorul SUA în România îl critică pe Marcel Ciolacu: 'Problema traficului de persoane a fost provocată de derapajele privind statul de drept în timpul guvernului PSD'

Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, îl critică pe liderul PSD Marcel Ciolacu pentru lipsa de colaborare în combaterea traficului de persoane.

Ambasadorul SUA îl critică pe Marcel Ciolacu

Diplomatul american a amintit că, după publicarea unui raport critic al Departamentului de stat privind implicarea în lupta împotriva traficului de persoane, a solicitat Parlamentului să înăsprească legislația, dar s-a lovit de refuzul lui Marcel Ciolacu, care a susținut că „legile românești curente sunt suficiente", potrivit News.ro.

„La 26 iunie, am vorbit despre raportul privind traficul de persoane pe anul 2019 publicat de Statele Unite. Raportul arată că problema traficului de persoane în România a fost provocată de derapajele privind statul de drept în timpul guvernului precedent. Am cerut Parlamentului să acționeze și să adreseze această problemă. Este foarte dezamăgitor că liderul PSD Ciolacu a răspuns spunând că legile românești curente privind traficul de persoane și statul de drept sunt suficiente. Nu sunt! Cer din nou Parlamentului României, așa cum am făcut-o și pe 26 iunie, să aprobe legile dure necesare pentru eliminarea traficului de persoane și crimei organizate. Eforturile din prezent ale Guvernului Orban pentru întărirea statului de drept, pentru oprirea traficului de persoane și oprirea crimei organizate sunt remarcabile”, a declarat Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România.

Afirmaţiile ambasadorului SUA în România au fost făcute în contextul extrădării a doi români, prin cooperare internaţională din MAI în colaborare cu Interpol şi structuri specializate de la nivelul Statelor Unite ale Americii.A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

Adrian Zuckerman: SUA sprijină România în lupta contra traficului de persoane

Cu această ocazie, ambasadorul american a reiterat sprijinul Statelor Unite pentru lupta din România împotriva traficului de persoane.

„Suntem aici pentru îndeplinirea unei promisiuni pe care am făcut-o în urmă cu două luni. Am promis că Statele Unite vor folosi orice lege disponibilă şi resurse pentru a ajuta Guvernul român să pună capăt şi să descurajeze traficul de persoane. Am făcut această promisiune poporului român şi Guvernului României. Acum lăsaţi-mă să fac o altă promisiune. Acesta este doar începutul. După cum am spus, nu va exista niciun refugiu pentru cei care fac trafic de persoane. Sunteţi criminali, sunteţi laşi şi să vom urmări în România, în SUA, în afara graniţelor noastre şi oriunde v-aţi ascunde. Eu şi preşedintele Trump ne-am angajat să folosim orice instituţie şi mijloace disponibile pentru a combate traficul uman şi crima organizată. Îi mulţumesc ministrului de Interne Vela, ministrului de Justiţie Predoiu şi procurorului general Scutea pentru eforturile lor care au culminat în extrădarea de astăzi. V-aţi ţinut cu toţii promisiunile să combateţi traficul de persoane. V-aţi ţinut promisiunile faţă de poporului român”, a conchis Zuckerman.