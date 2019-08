Inspectorii sanitari din spitale vor fi amendați cu sume de două ori mai mari pentru nerespectarea regulilor, standardelor și criteriilor care au caracter obligatoriu în domeniul sănătății publice, transmite Ministerul Sănătății printr-un comunicat de presă.



Guvernul a aprobat, marți, o Hotărâre în acest sens, la propunerea Ministerului Sănătății. Mai exact, a fost dublat cunatumul sancţiunilor contravenţionale pentru nerespectarea circuitelor funcţionale si a compartimentelor şi seviciilor, neefectuarea verificării aparaturii de sterilizare, neasigurarea depozitării şi păstrării în condiţii optime a articolelor sterilizare şi de unică folosinţă, nerespectarea utilizării produselor biocide, dispozitivelor medicale, necunoaşterea şi neaplicarea tehnicilor şi procedurilor de pregătire pentru sterilizare, neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii în sălile de naştere, nerespectarea măsurilor pentru igiena pentru programului de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale, neraportarea infecţiilor, neasigurarea măsurilor antiepidemice, neasigurarea şi neîntreţinera în condiţii de igiena a oficiilor alimentare, sălilor de mese, saloanelor cu paturi etc, arată același comunicat.



Concret, dacă până acum se aplicau amenzi între 500 şi 1.500 de lei în cazul persoanelor fizice şi între 10.000 şi 15.000 de lei in cazul celor juridice pentru nerespectarea protocoalelor de transfer al pacientului sau pentru internarea cazurilor care nu reprezentau urgenţe, de acum sancţiunile s-au dublat: pot ajunge pana la 3.000 de lei pentru persoanele fizice şi 30.000 de lei pentru persoanele juridice.



Alt exemplu in constituie amenzile pentru persoanele fizice care nu aplica măsurile de prevenire și răspândire a bolilor transmisibile s- au dublat si au ajuns intre 2000 si 6000 lei, iar pentru unitățile sanitare între 7.000 lei și 10.000 lei.



Au fost introduse contravenţii noi şi sancţiuni contravenţionale pentru acordarea asistenței medicale de către personalul neautorizat sau care nu deţine cunoştiinţe şi abilităţi persoanele atestate prin documente emise de statul român, pentru nerespectare protocoalelor clinice şi a ghidurilor de practică medicală, pentru nerespectarea de către personalul unităţii sanitare a protocoalelor şi procedurilor în privinţa actului medical pentru neasigurarea la nivelul unităţii sanitare a medicamentelor materialelor sanitare şi reactivilor necesari asigurarii unui act medical de calitate, pentru nerespectarea condițiilor impuse de autorizația de functionare si pentru nerespectarea codului de etică şi deontolgie profesională de către personalul medico-sanitar.



În premieră, au fost stabilite si introduse sancţiuni contravenţionale cu amendă pentru fapte săvârşite de persoane fizice din cabinete medicale, laboratoare de analiză medicale şi a fost mărit cuantumul amenzilor contraventionale pentru persoanele fizie pentru nerespectarea normelor de urgenţă şi prim ajutor calificat, nerespectarea normelor privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi a nomelor de igienă, nerespectarea circuitelor funcţionale din laboratoarele de analiză medicale, neîndeplinirea măsurilor şi recomandărilor impuse de inspectorii sanitari, neanunțarea direcțiilor de sănătate publică despre modificările intervenite față de autorizația de funcționare, nerespectarea dispozițiilor privind avizarea publicității produselor, campaniilor de informare și educare pe teme legate de sănătatea publică.



„Sunt necesare aceste măsuri pentru responsabilizarea personalului medical atât din unităţile sanitare cât şi din cabinetele individuale pentru respectarea normelor de sănătate. S- a dovedit faptul ca este nevoie si de măsuri coercitive pentru ca sistemul sa functioneze", a declarat ministrul sănătăţii Sorina Pintea.

În anul 2018, inspectorii sanitari au efectuat 13 400 de controale ai au aplicat amenzi în valoare de 1.660.900 lei.