Ana Birchall, apel către CSM: 'GRECO și MCV nu susțin funcționarea SIIJ. Să se țină cont de acest lucru' (VIDEO)

Ministrul Justiției, Ana Birchall, nu susține funcționarea Secției speciale pentru magistrati (SIIJ). Aceasta a declarat, marți, că CSM ar trebui să ia act de concluziile experților GRECO și MCV.

"Este primul plen după o lungă perioadă cu o agendă bogată, cu subiecte extrem de interesante pentru funcționarea justiției. Cunoașteți părerea mea personală. În urmă cu ceva vreme, eu am instituit un grup de lucru în care am cerut un punct de vedere de la instituțiile de specialitate, care au cuprins recomandări GRECO, comisiei MCV. Sunt două concluzii preliminare, niciuna nu susține funcționarea SIIJ. Eu cred că este obligația CSM să țină cont de aceste concluzii. Am primit mii șii mii de mesaje în baza cărora oamenii și-au exprimat punctele de vedere", a declarat Ana Birchall.

