Ana Birchall, după abrogarea recursului compensatoriu: „O lege toxică, în forma în care a ieșit după «șmecheriile» introduse pe furiș marca Iordache și gașca pe care o reprezintă”

Fostul ministru Ana Birchall a subliniat joi că, prin abrogarea recursului compensatoriu, se pune capăt unei legi „toxice”, „în forma în care a ieșit după «șmecheriile» introduse pe furiș marca Iordache și gașca pe care o reprezintă”.



„Președintele a promulgat, azi, Legea de abrogare a recursului compensatoriu. Astfel, se pune capat, cel putin pentru viitor, acestei legi pe care eu am considerat-o si o consider toxica in forma in care a iesit dupa «șmecheriile» introduse pe furis marca Iordache si gasca pe care o reprezinta!



Astazi este înca un pas important pentru readucerea justiției pe făgașul ei normal. Este si o victorie a tuturor românilor cinstiți din această țară care nu și-au pierdut speranța că această zi va veni”, a scris Ana Birchall, pe Facebook.



Fostul ministru al Justiției a explicat că, deși „supraaglomerarea închisorilor este o problemă reală”, „Legea recursului compensatoriu a permis liberarea a mii de infractori, inclusiv violatori, iar mulți dintre aceștia au recidivat și au comis infracțiuni greu de descris în cuvinte și care au indignat, în mod justificat, opinia publică”.



„Abrogarea recursului compensatoriu este un alt pas important pentru recâștigarea încrederii românilor în justiție și am speranța că lucrurile vor continua să fie îndreptate astfel încât justiția să fie independentă și pusă doar în slujba cetățenilor”, a adăugat Ana Birchall.