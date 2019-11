Viorica Dăncilă a anunțat marți seară, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național al PSD, excluderea din partid a Anei Birchall.

„Am hotărât excluderea celor care au votat pentru învestirea Guvernului Orban. Tot la propunerea colegilor, în acest CEX s-a votat excluderea Anei Birchall şi Cozmin Guşă”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a precizat că s-a abținut de la vot.

Propunerile de excludere au venit din partea lui Cătălin Rădulescu.

Este „o decizie normală, pentru că modul în care s-a poziționat Ana Birchall a adus mari deservicii partidului”, a declarat și Florin Iordache, la finalul ședinței.

Baronii PSD au cerut ca Birchall să fie dată afară din partid încă de când era ministru al Justiției, pentru că s-a pronunțat împotriva Secției Speciale pentru Investigarea Magistraților, în forma în care există ea acum.

