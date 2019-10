Ana Birchall, despre CSM sub conducerea Liei Savonea: A uzurpat atribuțiile Ministerului Justiției

Nu am făcut altceva decât să respect legea - așa a reacționat Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, după ce președintele CSM, Lia Savonea, a sesizat Curtea Constituțională cu privire la un conflict juridic între cele două.

„Voi reacţiona legal şi constituţional. Vă garantez că în calitatea mea de ministru al Justiţiei nu am făcut altceva decât să respect legea, dar pentru că eu nu am primit această solicitare în scris, daţi-mi voie să mă uit pe ea şi o să formulez un punct de vedere”, a declarat Ana Birchall, citată de Agerpres.

Ministrul Justiției a mai afirmat că CSM, sub conducerea Liei Savonea, „a uzurpat atribuțiile Ministerului Justiției”, prin faptul că a trimis la Senat un proiect de lege prin care soții și soțiile magistraților ar scăpa de obligația declarării veniturilor. Potrivit G4Media, Birchall a precizat că a așteptat un punct de vedere de la CSM legat de proiect, dar acesta nu a venit.

„Legat de multele întrebări pe care le-am primit zilele acestea privind analiza noastră pe GRECO și MCV, vă pot spune că așa cum am comunicat, de altfel, noi am așteptat un punct de vedere de la CSM, dar se pare că CSM era preocupat să modifice legea ANI, uzurpând, de altfel, atribuțiile Ministerului Justiției și trimițând direct la comisia din Senat, Am solicitat public și în scris aceste clarificări (...) este de datoria mea în calitate de ministru al Justiției să apăr atribuțiile și reputația Ministerului Justiției. Revin și cu această solicitare publică către CSM. Am făcut o revenire și săptămâna trecută să ne transmită în regim de urgență punctul de vedere al CSM cu privire la această analiză. Daca nu, o să dau publicității analiza pe care, repet, am întocmit-o pe baza punctelor de vedere primite de la instituțiile care ne-au transmis și toate asociațiile profesionale”, a spus Birchall.

Lia Savonea, șefa Consiliului Superior al Magistraturii, a anunțat, marți, că va sesiza Curtea Constituțională pentru un conflict juridic de natură constituțională cu Ana Birchall, ministrul Justiției. Lia Savonea o acuză pe Ana Birchall de ingerință gravă în activitatea procurorilor, precum și de subminare a autorității CSM. (Detalii AICI)