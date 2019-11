Ana Birchall a ajuns la Ministerul Justiției, pentru o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor din sector: Va fi stabilit calendarul pentru îndreptarea problemelor semnalate în ultimul raport MCV (VIDEO)

Ana Birchall, ministrul Justiţiei a ajuns în urmă cu câteva momente la minister pentru a se intalni cu reprezentanţii instituţiilor cu rol în funcţionarea sistemului judiciar, relatează B1 TV.



Ana Birchall urmează să stabilească un calendar pentru a îndrepta problemele semnalate în ultimul raport MCV.

