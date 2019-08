Ana Birchall, prima reacţie după înlocuirea de la Ministerul Justiţiei: "Este o decizie a CEx" (VIDEO)

Ana Birchall a avut, sâmbătă, o primă reacţie după decizia partidului de a o înlocui din fruntea Ministerului Justiţiei şi a o propune în schimb pe judecătoarea Dana Gîrbovan.

"Este o decizie a Comitetului Executiv al PSD şi nu am nimic de comentat", a afirmat Ana Birchall la sosirea la Congresul PSD în care premierul Dăncilă va fi votată drept candidat al formaţiunii pentru alegerile prezidenţiale.

Înlocuirea Anei Birchall a fost decisă la doar o zi de când ministrul a anunţat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevedea printre altele îngreunarea procedurii eliberării condiționate, ridicarea vârstei pentru eliberare condiționată de la 60 de ani la 65 de ani și ar fi fost permisă percheziția domiciliară la orice oră, în caz de flagrant. Surse din PSD afirmă că revocarea lui Birchall a fost cerută de aripa Dragnea din PSD.

După ce a decis înlocuirea Anei Birchall, premirul Dăncilă a arătat că din proiect va rămâne doar partea care se referă înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol, pedofilie.

"Proiectul referitor la înăsprirea pedepselor rămâne doar partea care se referă la înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol, pedofilie. Am spus că voi face acest lucru și voi duce acest lucru până la capăt”, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul Comitetului Executiv al PSD.

Administraţia Prezidenţială nu a anunţat încă dacă va accepta înlocuirea Anei Birchall cu judecătoarea Dana Gîrbovan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.