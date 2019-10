Birchall, după publicarea Raportului MCV: Nu vreau să mă concentrez pe a găsi vinovați. Cu toții trebuie să ne trezim din acest duș rece și fiecare să răspundă în dreptul său (VIDEO)

Ana Birchall a declarat că nu-și propune să găsească vinovați după Raportul MCV critic la adresa României, dar, chiar și așa, fiecare trebuie să răspundă în dreptul său. Ministrul Justiției consideră că acesta este un duș rece care ar trebui să trezească toată lumea.

Birchall a mai afirmat că toată activitatea sa în fruntea Ministerului Justiției a făcut ca România să evite scenariul sumbru al activării Articolului 7.

„Eu în acest moment nu vreau să mă concentrez pe a găsi vinovați. Cu toții trebuie să ne trezim din acest duș rece și fiecare trebuie să răspundă în dreptul său.

Chiar dacă supără pe cineva, adevărul reflectat în raport este că prin activitatea din aprilie până acum activitatea MJ e reflectată într-o notă pozitivă. Trebuie să ne așezăm la masă și să venim cu un plan de măsuri, pentru că acest MCV nu e imposibil de înlăturat”, a declarat ministrul Justiției.

Ana Birchall a mai precizat că a convocat Comisia MCV și speră la o întrunire în cel mai scurt timp: „până atunci fiecare instituție trebuie să-și facă propria analiză și să vină cu propuneri de măsuri”.

