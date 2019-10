Ana Birchall, ministrul Justiției, a declarat că o amărăște Raportul MCV, dat publicității marți, dar remarcă la el tonul ceva mai favorabil decât precedentul, precum și faptul că acesta face referire la măsurile bune pe care ea le-a luat în cele câteva luni de când a preluat portofoliul Justiției. „Nu se puteau face minuni peste noapte. Când am preluat mandatul, România era în pragul activării Articolului 7. Realmente ne-a trecut glonțul pe la ureche”, a punctat Birchall.

„Ne-am fi dorit un raport mai bun.

Raportul recunoaște îndeplinirea doar a două recomandări din 12 formulate în 2017, cea privind ANABI și cea privind implementarea de către ANI a sistemului informatic. Se recunosc progrese în implementarea recomandărilor 3 și 5. El e critic în privința implementării recomandărilor din noiembrie 2018.

Raportul tratează distinct două perioade: noiembrie 2018 - aprilie 2919, respectiv aprilie 2019 - prezent. În legătură cu a doua sunt cel puțin 7 referiri pozitive la ministrul Justiției sau la Ministerul Justiției

Apreciez că raportul reflectă de o manieră obiectivă situația de fapt și are un ton mai favorabil față de cel precendent privind activitatea ministerului. E reflectat pozitiv și angajamentul premierului de a nu continua nicio reformă judiciară controversată și de a relua dialogul în cadrul raportului MCV, lucru care s-a și întâmplat.

Personal raportul mă amărăște, deși din punct de vedere al activității ministerului pe mandatul meu, se remarcă într-o manieră pozitivă demersurile pe care le-am inițiat.

Nu se puteau face minuni peste noapte. Când am preluat mandatul, România era în pragul activării Articolului 7. Realmente ne-a trecut glonțul pe la ureche”, a declarat ministrul Ana Birchall.

