Birchall, despre Secția specială: Nu este în beneficiul actului de justiție. Eu nu o să-mi bat joc de CV-ul meu

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a declarat că, în viziunea sa, Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție nu este în beneficiul actului de justiție.

Existența acestei secții reprezintă unul dintre motivele de dispută dintre Ana Birchall, ministrul Justiției, și Lia Savonea, președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Pe 17 septembrie, Birchall a declarat că un grup interministerial coordonat de Ministerul Justiției a ajuns la concluzii preliminare „destul de interesante, care au majoritatea, și niciuna nu susține funcționarea în această formă” a Secției Speciale. De cealaltă parte, Lia Savonea a încercat marți, pentru a șasea oară, să o pună pe Adina Florea în fruntea acestei secții.

Miercuri, Birchall a precizat că, în opinia sa, această secție nu este în beneficiul actului de justiție, atât timp cât, potrivit legii, are competența de a reține tot dosarul, indiferent de infracțiunea cu care este sesizată, informează HotNews.

„Cu alte cuvinte, într-un limbaj pe înțelesul tuturor (...), orice persoană care este urmărită, cercetată și face o plângere la această Secție specială, Secția specială are competența să rețină tot dosarul. Fie că vorbim de infracțiuni grave, omor, proxeneți, bande de tâlhari, criminalitate organizată, viol, orice alt tip de infracțiune. Repet: orice persoană care înțelege să facă o plângere la Secția specială, Secția specială, conform articolului 88 indice 1, alineat 2, are competența să rețină și să continue cu acel dosar. Dacă considerați că este în beneficiul justiției o astfel de competență, eu, în calitate de ministru al Justiției, dar și ca absolvent de Drept - și nu o să-mi bat niciodată joc de CV-ul meu - nu consider că este normal și nu este în beneficiul actului de justiție, pentru că pe noi ne interesează pe toți din societate, indiferent unde suntem, ca să ne preocupăm de buna funcționare a sistemului judiciar și de un act de justiție așa cum ni-l dorim fiecare”, a explicat Ana Birchall.