Ministrul Justiţiei vrea schimbări la Secţia specială

Ana Birchall, ministrul Justiției, vrea să facă schimbări la Secţia specială pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, dar nu să o desființeze.

"Niciodată nu am vorbit despre desfiinţarea acestei secţii.

Plus, niciodată nu am luat în discuţie ca Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie să fie sub coordonarea Ministerului de Justiţie, ci doar am luat în discuţie să fie sub coordonarea plenului CSM, pentru că acum este doar sub coordonarea unei secţii din CSM şi anume cea a judecătorilor", a afirmat Ana Birchall, citată de stiripesurse.ro.