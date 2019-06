Mirela Călugăreanu revine în funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a anunțat ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici.

Călugăreanu a promis, luni, "mai multă transparență" în cadrul instituției Fiscului. Aceasta a anunțat noi schimbări fiscale.

"Ne vom consulta cu oamenii de afaceri și cu mediul academic.

Numărul de formulare sunt acum în jur de 600 pentru persoane juridice. Dorim să simplificam partea de formulare și declarații. Vrem să simplificăm și Declarația unică pentru persoane fizice”, a spus Călugăreanu.

Vom înfiița școala de fiscalitate. Dorim sa atragem in sistemul fiscal tineri absolvenți din mediul academic, să-i formăm", a spus noua șefă ANAF

