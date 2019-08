Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // Scena politică românească a fost aproape să consemneze miercuri o premieră, după ce Tăriceanu a anunţat formarea unei alianţe politice cu formaţiunea lui Victor Ponta. Ar fi fost pentru prima dată când un partid aflat în coaliţia de guvernare se aliază cu un partid care este în opoziţie.

Dacă iniţial, Tăriceanu a scris, pe Facebook, "am hotărât o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice!", după 10 minute acesta a nuanţat declaraţia şi a modificat postarea în "am discutat o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice!"

În postarea sa, Tăriceanu arăta că "ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune, şi astfel vom fi a treia forță politică parlamentară , după PSD şi PNL". Cu toate acestea, Tăriceanu nu anunţa şi ruperea coaliţiei cu PSD, ceea ce ducea la o situaţia unicată în care în interiorul aceluiaşi grup unii parlamentari să susţină guvernarea, iar alţii să facă opoziţie.

Condițiile lui Ponta

Imediat după postarea lui Tăriceanu, Victor Ponta a ieşit public şi a confirmat discuţiile cu cei din ALDE, dar a ţinut să sublinieze că formaţiunea sa impune o condiţie clară pentru încheierea unei alianţe, şi anume ieșirea de la guvernare.

"Pe 22 Iulie am spus “daca Alde iese de la guvernare suntem dispusi sa discutam un proiect politic comun” !

Azi am progresat foarte mult in acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat si progresat! Cand mai multi oameni se aseaza la masa cu intentii bune - sunt sanse mai mari de succes!

Este o nevoie uriasa de schimbare a modului de guvernare a tarii / un “RESET” total al administratiei publice si al directiei economice! Trebuie sa gasim solutii si oameni capabili sa le aplice!

Noi Suntem ProRomania- si tinem cu Romania!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Reacții negative în ambele partide

Această alianţă vine în contextul în care Tăriceanu s-a arătat dezamăgit de decizia PSD de a susţine un candidat propriu în alegerile prezidenţiale şi şi-a lansat singur candidatura.

Surse din ambele partide susţin că încheierea unei asemenea alianţe a produs reacţii dure în ambele formaţiuni, existând numeroşi membri importanţi care nu sunt de acord cu o colaborare, şi de aici a venit şi nuanţarea după anunţul iniţial.

Iniţial, Victor Ponta propuse formarea unui alianţe PSD-ALDE-Pro România pentru susţinerea unui singur candidat în alegerile prezidenţiale, arătând că doar aşa formaţiunile de centru şi stângă pot ajunge în turul 2 cu un candidat cu şanse în competiţia cu preşedintele Klaus Iohannis.

Tăriceanu s-a declarat de acord cu formarea acestei alianţe pentru alegerile prezidenţiale, dar PSD a respins acest lucru şi a mers mai departe cu candidatura Vioricăi Dăncilă. Aceasta decizie a PSD ar putea fi şi catalizatorul noi alianţe dintre ALDE şi Pro România.

Dacă este să ne uităm însă mai jos de conducerea celor două partide vedem mulţi membri importanţi care ar avea probleme să lucreze în noua formulă. De exemplu, Daniel Constantin s-a rupt din ALDE alături de mai mulţi parlamentari fix după un conflict cu Tăriceanu, când cel din urmă s-a instalat singur preşedinte al formaţiunii şi a renunţat la formula bicefală de conducere alături de Daniel Constantin.

De asemenea, Mihai Tudose a avut o declaraţie extrem de dură la adresa lui Tăriceanu după apariţia informaţiile că acesta ar putea fi susţinut în alegeri de Pro România.

"A ne întâlni cu toții nu înseamnă că PSD o desemnează pe Dăncilă, ALDE tocmai l-a desemnat pe Tăriceanu si noi trebuie să îi susținem pe ei, cei doi zei. Dacă la Dăncilă măcar are în spate un partid cu 20%, Tăriceanu e sub Pro România și e sub Victor Ponta în toate sondajele. Mi se pare hilar să susții ca tu, având 4%, să venim noi să te susținem. Cine ești tu, frate, ăla care tot ieși uscat din apă?

Nu a vrut. El a vrut cu Dragnea. A vrut la putere și în condițiile alea, cu Dragnea, înțelegeți de toate din asta. Păi du-te frate cu Dragnea până la capăt, atunci. Acum nu vrei tu să mergi singur, să candidezi tu singur la alegeri, tu cu cei 4%? El azi e la guvernare, azi e Viorica Dăncilă prim-ministru și reprezintă România și datorită – sau din cauza - lui Tăriceanu. Punct!", ?”, spunea Mihai Tudose la finalul lunii iulie.

Relația Tăriceanu - Ponta, una extrem de agitată

Deşi ştim bine cum în politică foşti rivali devin mari aliaţi şi invers, important este să ne reamintim şi cum Victor Ponta îl critica în termeni cât se poate de duri în trecut pe Tăriceanu..

Mai exact, la moțiunea de cenzură din 2006 împotriva guvernului condus de Tăriceanu, Victor Ponta, pe atunci simplu deputat PSD, îl critica dur pe premierul în funcţie şi îl numea ironic "Moliceanu" sau "Răzgândeanu".

"Mă gândeam dacă are rost să mă refer și eu la diverse porecle. Vă rog să mă ajutați, dragi colegi. Cum îi spuneți dumneavoastră domnului Tăriceanu? Moliceanu? Cum îi mai spuneți? Răzgândeanu? Nu, poreclele astea le știu de la dumneavoastră. Eu nu vreau să îi dau nicio poreclă. Ci vreau doar să îi fac o comparație. Acum câțiva ani un fost prim-ministru a venit în fața Parlamentul și v-a zis tot dumneavoastră să îi numărați ouăle. N-o să trăim acest lucru cu domnul Tăriceanu. N-o să vină pentru că nu avem nimic ce să-i numărăm, din păcate.”, afirma Victor Ponta, în 2016.

Discursul din 2006 în care Victor Ponta îl ironizează pe Călin Popescu Tăriceanu