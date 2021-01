Anca Dragu, despre Comarnic-Brașov: În 2019 s-a mișcat ceva într-adevăr / Am încredere că noua coaliție vine cu elan / Modelele de PPP pentru autostrăzi nu prea au funcționat (VIDEO)

Anca Dragu, președinta Senatului, a fost invitată la emisiunea „Drumurile noastre” cu Ștefan Etveș. În direct pe B1 TV, senatoarea a vorbit despre aglomerația care se creează adesea pe Valea Prahovei și situația autostrăzii Comarnic-Brașov, proiectul care, odată materializat, ar putea descărca o mare parte din traficul de pe această secțiune din DN 1. Ea a explicat că este vorba despre o lucrare mai complexă, care ar trebui să înceapă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.