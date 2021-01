Anca Dragu: Statul român să dețină companii, dar să se poarte ca un acționar responsabil / Rapoartele Curții de Conturi vor avea un rezultat mai eficient (VIDEO)

Anca Dragu, președinta Senatului, a declarat vineri, pentru B1 TV, că vrea ca TAROM și CFR Marfă să rămână companii de stat, dar insistă că statul român trebuie „să se poarte ca un acționar responsabil”. „Mi-ar plăcea să văd companii puternice deținute de statul român”, a mai spus ea. Dragu a mai afirmat că a discutat deja cu președintele Curții de Conturi și speră ca într-un an procedurile să fie îmbunătățile, astfel încât rapoartele întocmite de această instituție chiar să producă efecte.

Întrebată de moderatorul B1 TV Ștefan Etveș dacă susține ca TAROM și CFR Marfă să rămână companii de stat, Anca Dragu a răspuns: „Da, susțin să rămână companii de stat. Eu cred că statul român poate deține companii, cu atât mai mult companii în domenii strategice. Cu condiția ca statul român să se poarte ca un acționar responsabil, pentru că o companie de stat înseamnă că gestioneazi banii noștri ai tuturor. Am vrea ca aceste companii să fie bine administrate, să producă profit, impozit pe profit, care merge la Ministerul Finanțelor, iar de acolo la școli și spitale. Pe de altă parte să producă și bunuri și servicii de calitate și accesibile pentru noi. Dar da, nu văd o problemă ca statul român, ba chiar mi-ar plăcea să văd companii puternice deținute de statul român”.

