Anchetă internă în departamentul de achiziții din Ministerul Sănătății. Nelu Tătaru: Mâine am organizat o comisie, pentru a evalua contractul privind măștile destinate persoanelor defavorizate (VIDEO)

Ministerul Nelu Tătaru a anunțat că, joi, demarează o anchetă la nivelul departamentului de achiziții din cadrul Ministerului Sănătății și la comisia care a gestionat cumpărarea măștilor destinate persoanelor din categorii defavorizate.



Anchetă internă la departamentul de achiziții din Ministerul Sănătății





„Evaluarea este la 102 milioane de măști. După cum știți, a fost o licitație contestată, s-a așteptat un timp, vreo 60 de zile, până s-au încheiat contracte-cadru – 11 din cei 14 care corespundeau. S-a încheiat un contract subsecvent cu prima firmă, a fost contestat. Am așteptat la Comisia de soluționare a contestațiilor. După ce s-a dat verdictul că se respinge contestația, în a 10-a zi a fost contestat la tribunal. A rămas în așteptare. S-a respins și acolo. Am început și am încheiat acel contract subsecvent, suntem în derularea lui. Din informațiile pe care astăzi le am de la comisia de achiziții s-au livrat, deși apăruse în presă o altă cantitate, 39 de milioane de măști, dar acest contract trebuie re-evaluat, fiindcă din discuțiile aflate în comisie s-ar fi încălcat niște termeni. Eu deja mâine am organizat o comisie de anchetă în interiorul ministerului, pentru a evalua acest contract și comisia de achiziții, și în același timp avem și evaluarea pe care o facem pe contractul în sine cu firma câștigătoare”, a explicat Nelu Tătaru, miercuri seară, în direct pe B1 TV, unde a vorbit și despre alte subiecte, precum evoluția epidemiei și situația din secțiile de terapie intensivă.

Referitor la poziția companiei respective, care ar fi precizat că în contract este stipulat un termen de 15 zile de garanție de la termenul limită, Nelu Tătaru a declarat: „Există o perioadă de grație de 15 zile de la notificare, dar ei au fost notificați pe 18 cum că nu respectă contractul și nu creează acea garanție, nu constituise acea garanție. Notificarea era făcută pe 18. Am fost anunțați după această notificare că acea garanție era constituită pe 12, noi nefiind anunțați. Informațiile le am de la comisia de achiziții, pe care le-am aflat în această perioadă, rămânând ca de acolo să se desfășoare, conform contractului, cele șapte zile de execuție ale contractului, urmând notificării 15 zile perioadă de grație în care să vină toată cantitatea. Suntem în acest moment în evaluarea acestui contract. V-am spus, eu am și o anchetă internă la nivelul comisiei de achiziție, dar din informațiile mele ar fi trebuit ca în două zile să se termine această perioadă”.



Nelu Tătaru, despre eventualitatea în care contractul privind măștile destinate persoanelor defavorizate va fi reziliat





Întrebat ce se întâmplă în scenariul în care contractul va fi reziliat, ministrul Sănătății a afirmat: „După cum știți, 11 din cei 14 au încheiat contracte-cadru. Conform acestor contracte-cadru, când s-a reziliat un prim contract se trece la a doua firmă, care începe să aducă acele măști. Dacă nu respectă, se trece la a treia, se trece la a patra”.