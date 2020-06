Andreea Ciolacu, nepoata președintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, angajată la Institutul Cultural Român (VIDEO)

Nepoata președintelui interima PSD, Marcel Ciolacu, a fost angajată fără concurs drept consilier personal al șefului Institutului Cultural Român (ICR). Cu un președinte și doi vicepreședinți, primul cu statut de ministru și ceilalți, cu statut de secretari de stat, conducerea ICR poate angaja până la 16 consilieri personali, chiar dacă un post de vicepreședinte nu este ocupat. Pentru a deveni consilier al demnitarului nu presupune niciun fel de condiții, în afară de voința demnitarului. Astfel a fost angajată la ICR și Andreea Ciolacu, scrie Europa Liberă.

