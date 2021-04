Andreea Moldovan, după demiterea sa din funcția de secretar de stat: Discutarea indicilor de carantină s-a făcut în două zile succesive la sediul Ministerului Sănătății (VIDEO)

Andreea Moldovan a vorbit, vineri, într-o conferință de presă, despre indicii de carantină, menționând că discutarea lor s-a făcut în două zile succesive la sediul Ministerului Sănătății reunind reprezentanța INSP, reprezentanța DSU, dar și grup de epidemiologi și asistenți medicali de la minister, alături de Vlad Voiculescu și de ea.

„Pentru că s-a discutat foarte mult în presă de acea înâlnire și indici de carantină, vreau doar să menționez că discutarea lor s-a făcut în două zile succesive la sediul Ministerului Sănătății, într-o companie mai mult decât selectă, reunind reprezentanța INSP, doamna doctor Pistol, doamna profesor Furtunescu, domnul doctor Radu Cucuiu, de asemenea reprezentanța DSU, domnul doctor Arafat și domnul doctor Călin Alexandru, plus ajutoarele lor, iar din partea noastră, grup de epidemiologi și asistenți medicali, domnul ministru și cu mine. Practic așa s-a purtat discuția. A fost o zi, o discuție de 3-4 ore, s-a revenit a doua zi cu clarificări și cu discuții suplimentare, astfel încât forma finală a fost agreată de toată lumea atunci, la minister, și ulterior și în grupul tehnico științific. Am vrut să fac această precizare pentru că nu am lucrat de capul meu”, a afirmat aceasta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.