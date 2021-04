Andreea Moldovan: Numărul de paturi de Terapie Intensivă pe țară e stabil. Poate să crească numărul de paturi ATI alocate Covid pe măsură ce necesarul va crește, dar ar fi iarăși în detrimentul bolnavilor cronici (VIDEO)

Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, susține că numărul de paturi de Terapie Intensivă la nivel național este „unul stabil”, acesta fiind „deservit de personal medical”, și a explicat că numărul paturilor ATI alocate cazurilor de COVID-19 ar putea fi majorat „pe măsură ce necesarul va crește”. „Ceea ce nu ne dorim, pentru că ar fi iarăși în detrimentul acelor pacienți care, de exemplu, au afecțiuni cronice și atunci este un echilibru pe care ne străduim să îl menținem cât mai corect pentru ambele categorii de pacienți”, spune oficialul.

