Andrei Baciu: Nu se pune problema de lockdown / Să mai respectăm regulile câteva luni, mai avem foarte puțin. Vaccinarea are toate șansele să închidă pandemia (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat vineri, pentru B1 TV, că nu se pune problema unui lockdown, dar e esențial ca, în paralel cu desfășurarea campaniei de vaccinare anti-COVID, oamenii să continue să respecte măsurile de prevenție. Baciu a mai spus că un plus al perioadei este că avem, în sfârșit, un orizont de timp, căci vaccinarea poate aduce sfârșitul pandemiei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.