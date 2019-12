Andrei Baciu a ajuns în cele din urmă în Ministerul Sănătății după ce în 2015 a ratat în ultima secundă funcția de ministru ca urmare a controversei privind studiile sale.

Devenit cunoscut pentru pozele făcute în cariera de fotomobel, Andrei Baciu a fost numit secretar de stat la Ministerul Sănătății, printr-o decizie a premirului Ludovic Orban apărută miercuri în Monitorul Oficial.

De altfel, Andrei Baciu făcea deja parte din echipa ministrului Victor Costache încă de la începutul mandatului acestuia de ministru al Sănătății, în calitate de consilier.

În momentul în care Dacian Cioloș a anunțat în 2015 că renunță la numirea lui Andrei Baciu în funcția de ministru al Sănătății, acesta a explicat că decizia nu este bazată pe fotografii apărute în spațiul public ci prin faptul că acesta nu l-a informat despre mai multe aspecte privind studiile sale.

“Sunt niște lucruri pe care dânsul, din păcate, nu mi le-a spus. Dincolo de calități, competențe profesionale și idei, aceste lucruri care au fost semnalate în media sunt pentru mine foarte sensibile și nu vreau să pățez în niciun fel imaginea și integritatea acestui Guvern și de aceea am luat această decizie foarte rapid, imediat ce am aflat. (...) L-am retras pentru că așa am decis eu. Am aflat uitându-mă în presă.Colegii mei, colaboratorii mei, care urmăresc presa, mi-au semnalat acest lucru și în următoarele cinci minute am luat decizia”, a afirmat Cioloș atunci.

Mai exact, presa a arătat că spre deosebire de ce s-a spus public, Baciu nu profesa în domeniu și era doar rezident la momentul respectiv.