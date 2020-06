Andrei Caramitru, atac la Dan Barna: Copiază fix argumentele jalnice ale PSD și preia retorica propagandei rusești. E o rușine prea mare. Jalnic!

Andrei Caramitru, fost membru marcant al USR, l-a acuzat pe Dan Barna, liderul formațiunii, că joacă un joc periculos, din care PSD va câștiga, dar nu și țara. Totul se va măsura în vieți omenești și un al doilea val de epidemie ce va arunca România în haos economic, avertizează el.

Mai precis, Caramitru îi reproșează lui Barna că a preluat „argumentele jalnice” ale PSD pentru a bloca prelungirea stării de alertă, dar și că l-a atacat pe președintele Klaus Iohannis, cu aceleași idei ale social-democraților, care nu făcuse decât să reacțioenze la jocul geo-politic al Ungariei și Rusiei. Caramitru se mai întreabă de ce USR nu are de gând să voteze Strategia de Apărare, deși aceasta menționează clar pericolul Rusiei.

Andrei Caramitru a mai spus că atitudinea USR, în frunte cu Barna, este jalnică în ultima perioadă și se bucură că a demisionat. El consideră că membrii Uniunii ar trebui să se trezească deoarece rușinea e prea mare.

„Dl Barna joaca un joc periculos. Mai nou centrează ca sa dea cu capul PSD și sa înscrie. Problema e ca totul se va masura in vieți de oameni și un val doi care ne arunca in haos economic și mai mare.

Eu ma întreb așa. Cum se poate ca dl Barna sa ia următoarele pozitii ale PSD și ale propagandei rusești???

- de ce ataca președintele când a reacționat la jocul geo-politic al Ungariei și Rusiei? Cu fix aceleași cuvinte ca și PSD?

- de ce spune ca nu va vota strategia de apărare care menționează clar pericolul Rusiei?

- de ce copiază fix argumentele jalnice ale PSD ca sa blocheze continuarea starii de alertă?

Cine câștiga din toate astea? Noi? USR? Jalnic. Bine ca mi-am dat demisia de acolo din USR și am plecat acum mult timp. Jalnic. Membrii USR trebuie sa se trezească - Nu se mai poate așa ceva. E o rusine prea mare”, a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.