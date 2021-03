Andrei Caramitru, despre protestatari: Analfabeți funcțional, săraci vai de capul lor / Sunt și oamenii care lucrează în economia paralelă. Guvernul nu are ce să le facă, pentru că nu există practic în economia oficială

Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, a susținut că participanții la protestul anti-restricții de luni seară, inițiat de AUR, sunt „analfabeți funcționali”, „majoritatea sunt săraci vai de capul lor”.

Caramitru a mai dat de înțeles că tocmai pentru că nu au respectat măsurile de prevenție, cel mai probabil unii dintre protestatari chiar s-au infectat aseară, iar peste două săptămâni „o sa se sufoce in case” pentru că locuri la Terapie Intensivă nu vor mai fi, tocmai pentru că nu au înțeles că restricțiile erau spre binele lor.

Ulterior, acesta a explicat cum au fost afectate de restricții mai multe categorii de persoane și de ce ele nu pot fi ajutate acum de autorități.

Andrei Caramitru, despre protestatarii anti-restricții

„Ăștia analfabeți funcționali tineri care sunt pe strazi. Majoritatea sunt săraci vai de capul lor. Stau cu mama și cu tata ca de unde bani de chirie. Mama și tata vor primi un cadou in seara asta când băiatul se va întoarce de la protest. Și peste 2 săptămâni nu vor avea unde sa se ducă sa se trateze. O sa se sufoce in case.

Asta e tot ce mai am de zis despre protestul hauristilor. E foarte trist ce trăim”, a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.

Caramitru a reveni apoi cu o serie de explicații despre motivele pentru care unii au fost foarte afectați de restricțiile de circulație și de ce autorităților le e greu să-i ajute:

„In România, știm de ani de zile ca vreo 30% din economie e cel mult “gri”. Adică - angajați fără contract, plăti făcute fără bon, totul Cash. Fără contracte. Când sunt dispute angajezi băieții din cartier sa îl sperii pe celalalt. Vorbim de o mare parte din Horeca aici, de zilieri, de multi care lucrează prin diaspora la negru din când in când pe Șantiere, de cămătari, Pești și prostituate. Tot tacâmul. De tot felul, și buni și răi. Trei metode pentru a citi mesajele de pe WhatsApp fără ca expeditorul să vadă că i-ai dat cu SEEN

Ăștia își cheltuiesc banii tot in economia asta paralelă plus - dacă le rămâne ceva - multi își arunca banii pe păcănele si lăutari.

Cifrele astea nu apar nicăieri. Dar oamenii care lucrează in zona asta - multi marginali, săraci și inculți, și-au luat-o cel mai rău in pandemia asta. Și guvernul nu are ce sa le facă ca nu exista practic in economia oficială, nu ai cum sa ii ajuți”.

Caramitru a mai scris apoi că nu există un interes real din partea politciienilor ca acești oameni chiar să fie ajutați: „Singura soluție ca sa iasă la lumina si sa poți sa le oferi o protecție e sa se scadă taxele pe munca și ANAF-ul sa își facă treaba. Dar asta e utopie, ca nimeni dintre politicieni nu vrea așa ceva (doar Năsui propune dar e lăsat singur pe tema asta). Și nimeni nu cere asta nici măcar ăștia din zona gri. Deci nu vom scapa de circ pana nu se va relansa economia. Asta nu se va întâmpla decât atunci când ajungem la vaccinare masiva”.

Culmea, a mai remarcat Andrei Caramitru, cei care ar avea cel mai mult de câștigat de pe urma campaniei de vaccinare anti-COVID-19 sunt și cei care i se opun cel mai mult: „Ei - și tocmai ăștia principalii beneficiari de fapt sunt contra vaccinarii. Aici e marea prostie, aia cosmica. singuri se auto-distrug. Nasol moment”.