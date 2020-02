Preotul Eugen Tănăsescu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, a susținut că va închide biserica atunci când se vor închide toate mall-urile. A făcut precizarea în contextul discuțiilor despre măsurile ce ar trebui luate, mai ales privind spațiile aglomerate, dat fiind că noul coronavirus se răspândește atât de repede și pericolul e tot mai mare să ajungă în România.

„O să închid biserica, când se vor închide toate mall-urile”, a scris Tănăsescu, pe Facebook.

Anterior, Andrei Caramitru (USR) precizase că în Italia bisericile din zonele afectate au fost închise: „Când vine virusul asta. Vor decide sa fie închise și bisericile sau doar școlile și tot restul? Vor preveni ca oamenii sa mai pupe icoanele unii după alții și sa nu se mai folosească aceeași lingurița la împărtășanie? Doar întreb. Ca am senzația ca nu vor avea tupeul sa interzică astea. Și sa vedeți acolo focar. Ai de capul nostru. PS: sa știți ca nu e gluma ce am scris. In Coreea de Sud focarul principal a fost o comunitate religioasă. In Italia au închis deja bisericile in zonele afectate”.

Acesta a ironizat și măsurile luate în stil românesc pentru a preveni răspândirea COVID-19: „Nu va faceți griji cu virusul!!!! Suntem pregătiți - avem cea mai tare apărare posibila. Va rugați la sfânta Filofteia și donați pentru catedrala. Si - in cel mai rău caz - îl avem pe Arafat care ne va spune că totul e ok la Antena 3. Care Arafat e și el ortodox dac. Vrednic este. Se știe!”