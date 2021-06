Andrei Caramitru: În București e un eșec al coaliției de proporții epice. Responsabilitatea e la Nicușor Dan. Data viitoare vom avea Primar General de la PSD

Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, susține că nimeni nu vrea cu adevărat să facă treabă în București: USR-PLUS vor ca Primarul General, Nicușor Dan, să eșueze, pentru a-și pune ei candidat la Primărie, iar Guvernul și tabăra Cîțu din PNL nu vor să-l susțină pe Dan pentru că e acesta e omul lui Ludovic Orban. La asta se mai adaugă faptul că nici primarii de sector nu au o relație bună cu Nicușor Dan. „E un eșec al coaliției de proporții epice. Responsabilitatea totuși e la Nicușor. (...) Este evident ca vom avea primar general data viitoare de la PSD”, susține Caramitru.

Andrei Caramitru, despre situația politică din București

„Cine vrea sa sa facă treaba in Bucuresti? Sa arate civilizat? Practic nimeni.

- USRPLUS vor ca Nicușor sa eșueze lamentabil, ca sa își pună ei candidat la primărie (care oricum nu va fi ales, dar nu înțeleg asta, e prea greu pentru ei).

- Guvernul / Citu nu vor sa îl susțină pe Nicușor ca e omul lui Orban. Deci probabil nu dau bani și nu ii aproba nimic, asta e ghinion.

- Primarii de sector nu au relații bune deloc cu Nicușor. Aia de la PSD și Piedone evident ca nu. Clotilde îl urăște. Ăla de la sector 2 e din echipa Barna și ăștia sa nu audă de Nicușor. Singurul care putea colabora ok era Ciucu dar ce sa facă și el dacă Nicușor nu ii Răspunde la telefon.

- echipa Orban e oripilată ca nu poate lucra normal cu Nicușor. Nici ăstora nu le Răspunde la telefon, și din câte înțeleg deja nu îl mai suportă nici ei”, a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.

Caramitru susține că vina îi aparține lui Nicușor Dan, care a ales să se alieze cu o aripă din PNL în loc să alinieze pe toată lumea de partea sa. Incapacitatea lui Nicușor Dan de a negocia politic s-a văzut încă de când conducea USR, atunci un partid minuscul.

„E un eșec al coaliției de proporții epice. Responsabilitatea totuși e la Nicușor. Cine naiba l-a pus sa se alinieze politic cu o aripa din PNL?? Când obiectivul lui trebuia sa fie de a alinia pe toată lumea ca sa aibă majoritate in consiliu și relatii excelente cu primarii de sector. Sa fie peste luptele astea tâmpite. Așa a făcut Iohannis in Sibiu ani de zile (era reprezentatul partidului german, dar a știut sa genereze un consens acolo sa se facă treaba). Însă este incapabil de așa ceva, a demonstrat asta in USR (unde nu a reușit sa țină sub echilibru nici măcar aripile din propriul lui partid minuscul atunci). Și nu are experiența și profil de manager (mergea singur sa își susțină cazurile - sute - in justiție când era ong-Ist in loc de a trimite avocati sau pe alții acolo; e ceva absurd, nu se lucrează așa doamne ferește)”, a mai scris Andrei Caramitru.

Acesta crede că o vină o are și Ludovic Orban: „Nu se poate sa lași sa se ducă totul naibii. Pui oameni strong lângă Nicușor, controlezi primăria altfel. Că putea”.

În opinia lui Caramitru, dat find acest eșec major al coaliției în București, este evident că următorul Primar General va fi de la PSD. Caramitru nu exclude ca social-democrații să-l propună candidat pe Alexandru Rafila sau pe cineva cu un profil asemănător: „Oricum. Este evident ca vom avea primar general data viitoare de la PSD. Nici nu mai are sens sa ne gândim ca va fi altfel (și PNL și USRPLUS vor veni cu candidatii lor, Nicușor candidează iar însă de capul lui de data asta și ia 3-4% max). Voturile (oricum puține după asa eșec) se vor sparge in 3. Aici e o șansa mare pentru PSD dacă vine cu cineva ok care chiar știe si face treabă. Nu m-ar mira sa îl vedem pe Rafila de exemplu sau ceva echivalent. Ar fi și mai destepti dacă ar lua pe cineva independent cu reputație ffff bună. Dâncu sigur știe asta. Trebuie doar scăpat de Firea - însă sunt sigur ca de asta se va ocupa DNA-ul in curând”.

„Ce e groaznic e ca tot conceptul de “om cinstit”, din afara sistemului, care poate face treaba - s-a dus, a fost terminat prin eșecul asta. Fix de unde vin cele mai multe voturi pentru dreapta. Care nu vor mai veni. Asta e. E prostie in stare pură: pierde și PNL, și USRPLUS, și Nicușor, și noi. Nu câștiga nimeni. Ghinion”, a mai scris Andrei Caramitru, pe Facebook.

