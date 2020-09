Andrei Caramitru: Rezultatul USR-PLUS la alegeri, un dezastru de proporții epice. Dan Barna și Dacian Cioloș ar trebui să plece. Lui Nicușor Dan i-aș oferi președinția alianței

Andrei Caramitru, fost membru USR, a susținut că rezultatul USR-PLUS la alegerile locale este „un dezastru de proporții epice”. În opinia sa, Dan Barna și Dacian Cioloș ar trebui să plece de la conducerea alianței. Caramitru a mai precizat că lui Nicușor Dan ar trebui să i se ofere chiar și președinția alianței, numai să fie evitată intrarea acestuia în rândul liberalilor. Andrei Caramitru i-a mai sfătuit pe cei din USR-PLUS să înceteze cu atacurile la PNL.

Andrei Caramitru, despre rezultatul USR-PLUS la alegeri: Un dezastru de proporții epice

Caramitru a început o postare pe Facebook prin a spune că USR-PLUS a câștigat câteva primării importante, precum cea din Brașov și Timișoara, și se bucură pentru acest lucru. Dar, în total, alianța a obținut doar 45 de primării, iar scorul politic la nivel național e de doar 9%, prin urmare rezultatul la aceste alegeri este unul dezastruos.

Acesta a mai scris că, oricât ar încerca unii să împacheteze rezultatul scrutinului, adevărul este că USR-PLUS a căzut de la 22% la 9%, fiind acum doar puțin peste partidul lui Victor Ponta, Pro România.

Caramitru a mai precizat că puținele victorii ale alianței nu s-au datorat oamenilor lui Dacian Cioloș și ai lui Dan Barna, ci unor membri excepționali ai formațiunii sau colaborării cu PNL.

„O sa va stric ziua. Rezultatele USRPLUS sunt dezastruoase. Cine răspunde ?

Da da știu. Bucuresti, Brasov, Timișoara, Câmpulung, Alba Iulia, Bacău. In total 45 de primari. Wow! Evident ca ma bucur.

Însă - Per total - e un dezastru.

- Scorul politic la nivel National (ăla care contează pentru parlamentare) e sub 9%. Un piculeț doar peste Ponta. Pmp a câștigat mai multi primari in țară. Un dezastru de proporții epice care NU poate fi justificat. Nu poți cădea de la 22 la suta la 9 și sa explici cu tot felul de artificii.

- Și ăla 9% (care vine din câștigurile de orașe) au venit sau din colaborare cu PNL (forțată de PNL sau negociata local) sau prin succes individual al unor candidați excepționali care NU sunt din tabăra Barna/Ciolos”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

A. Caramitru explică micile victorii ale USR-PLUS

El a explicat apoi de ce micile victorii ale USR-PLUS reprezintă strict meritul unor oameni sau, în alte zone, colaborării cu PNL.

„Haide sa le luam pe bucatele - rezultatele NU au fost meritul conducerii centrale. Din contra. Dacă Nicușor și Orban nu făceau deal și puneau presiune pe USRPLUS sa colaboreze - Firea și toți primarii de sectoare erau azi de la PSD. Bacău a fost castigat cu susținerea PNL (pentru ca Viziteu e smart și și-a făcut strategia singur). In Alba Iulia a câștigat fostul viceprimar PNL transferat la USR (o mișcare deșteaptă, singura din păcate). Voturile spectaculoase (Brasov, Timișoara) au venit de la oameni care NU sunt apropiați de Barna/Ciolos. La fel voturile bune din Constanta sau Iași. Elena Lascau a câștigat Câmpulung de capul ei, fiind grozava și super cunoscuta”, a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.

Caramitru a repetat apoi că rezultatele USR de la alegerile locale sunt cu atât mai dezastruoase cu cât, între timp, Uniunii i s-a alăturat și PLUS care ar fi trebuit să vină cu un... plus: „Totuși. După 4 ani de lupta. După ce adaugi PLUS (care habar nu am ce voturi aduce, ca nu a adus absolut nimic in alegerile astea, zero câstiguri). Sa ajungi la același scor National pe care l-a scos Nicușor in 2016 practic singur și fără structuri locale? E o catastrofă de proporții epice. Oamenii din USR și PLUS trebuie sa se gândească foarte bine cum continua. Ca tendința e spre irelevanta in parlament”.

A. Caramitru: Dan Barna și Dacian Cioloș să plece de la conducerea USR-PLUS

În opinia lui Andrei Caramitru, Dan Barna și Dacian Cioloș ar trebui să plece de la conducerea USR-PLUS.

„Trebuie schimbată conducerea ACUM. Aveți niște super-star-uri validate acum prin vot (nu ca Barna care a pierdut rușinos și Ciolos care nu a candidat singur niciodată la nimic). Fritz. Coliban. Viziteu. Elena Lasconi de la Câmpulung, Clotilde, Radu de la Sector 2). Plus Stelian Ion, Zainea, Cosette (care au pierdut dar au avut super scoruri de fapt). Vlad Voiculescu. Super echipa. De ce e nevoie exact de Barna? Sau de Ciolos? Sincer vorbind. Nu are sens”, a mai scris Caramitru, pe Facebook.

Soluțiile lui Andrei Caramitru ca USR-PLUS să prevină dezastrul

Caramitru a mai scris că dacă Nicușor Dan, Primarul General ales al Capitalei, se înscrie în PNL, asta va fi sfârșitul USR-PLUS. Pentru a evita o astfel de evoluție a evenimentelor, Caramitru i-ar oferi lui Dan chiar și președinția USR-PLUS, numai să nu se alăture liberalilor.

„Dacă Nicușor se înscrie in PNL e sfârșitul USRPLUS. Va spun clar. Pierdeți jumătate din voturi, dacă mai intrati in parlament. Trebuie sa evitați asta. Eu i-as oferi - oricând dacă vrea sa se înscrie intr-un partid - președinția USRPLUS. E al doilea cel mai votat om din Romania după Presedinte. Dacă ar avea așa o propunere măcar va ezita sa între in PNL cred. Sau măcar rămâne independent. Gândiți-va foarte foarte atent la asta”, a explicat Andrei Caramitru, pe Facebook.

El le-a mai cerut celor din USR-PLUS să „termine” cu atacurile la PNL, deoarece nu prind deloc la electorat: „Trebuie sa dați mesajul ca veți colabora decent in viitorul guvern, sa explicați ca fără voi PNL nu va avea forța sa facă reformele. Și ca un vot pentru voi e o garanție de reforma mai rapida. Dar - când atacați PNL - pierdeți voturi la greu. E o imensa prostie”.

Andrei Caramitru a mai spus că USR-PLUS ar trebui să atragă de partea sa mai mulți oameni cunoscuți și cu carismă și să renunțe la limbajul și abordările elitiste.

„Eu cred de fapt ca singura speranta e in noii primari care acum nu mai depind de ciolos și barna și care pot prelua rapid partidul. Altfel se duce totul dracului. Sa nu Spuneti ca nu v-am spus”, a scris Andrei Caramitru, în finalul postării.