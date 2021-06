Andrei Caramitru susține că Florin Cîțu va pierde în cursa pentru șefia PNL: Valul 4 va lovi și va fi foarte rău, cu restricții și tot tacâmul. Și atunci fix aripa Cîțu va fi în defensivă și probabil va pierde din cauza asta

Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, crede că premierul Florin Cîțu va pierde cursa pentru șefia PNL. Potrivit acestuia, campania de vaccinare anti-COVID-19 merge extrem de prost, iar valul al patrulea al pandemiei, care-i va afecta fix pe cei nevaccinați, va lovi înainte de alegerile interne din PNL și-i va prinde pe Cîțu și echipa lui în defensivă.

„Va fi foarte rău, cu restricții iar și tot tacâmul. Și atunci fix aripa Câțu va fi in defensiva și probabil va pierde din cauza asta. E atât de previzibil și trist încât alt scenariu nu prea e”, notează Caramitru, într-o postare pe Facebook.

Acesta mai susține că aceia care pot lua decizii sunt fricoși și speră la un miracol. Or miracolele nu există. „Păcat ca vom fi noi toti afectati - iar și iar și iar. Ghinion, vorba marelui clasic”.

„E hilar dacă nu ar fi trist. Ăștia își fac campanie electorală in interiorul partidului. Bravo ce sa zic. Asta ne mai trebuia. Ma rog treaba lor. Însă ce e halucinant e chestia asta cu campania de vaccinare. Care e un eșec de proporții colosale. Fix când explodează covidul iar peste tot- pe varianta indiana care e mult mult mai rea - și care lovește in special pe aia nevaccinați, care sunt la noi marea majoritate... însă ai totuși un risc de vreo 15% sa iei și tu chit ca te-ai vaccinat (ăsta e riscul de a trai in țara asta eșuată in care suntem înconjurați de demenți).

Prostia e că sigur valul 4 va lovi ÎNAINTE de alegerile lor interne, fix când lumea numai de asta nu are chef (nu zic eu - zic toți specialiștii - ca suntem undeva la 2-4 săptămâni de la începutul următorului val). Va fi foarte rău, cu restricții iar și tot tacâmul. Și atunci fix aripa Câțu va fi in defensiva și probabil va pierde din cauza asta. E atât de previzibil și trist încât alt scenariu nu prea e.

Și totuși astia care pot decide sunt fricosi, se ascund de realitate si spera la un miracol. Care nu va veni. Pentru ca miracolele nu există, dacă nu știau. E ok sa riști dacă ai o șansa bună sa câștigi - dar e Nebunie sa te arunci intr-un risc SIGUR. Asta nu e gambling e inconștiență pură.

Păcat ca vom fi noi toti afectati - iar și iar și iar. Ghinion, vorba marelui clasic”, a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.

