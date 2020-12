Andrei Caramitru: USR e pe trend descendent. Scorul obținut vine doar din 5-6 județe. PLUS va avea mai multe funcții, deși nu prea a ajutat. Unul din primarii populari ar trebui să declanșeze o mișcare (VIDEO)

Andrei Caramitru a declarat luni seară, pentru B1 TV, că USR se află pe un trend descendent și a pierdut voturi în ultimii ani deoarece a abandonat teme importante, s-a îndepărtat de oameni, e măcinată de conflicte interne și are o conducere închisă. În opinia sa, tensiunile din alianță se vor acutiza deoarece mulți USR-iști vor constata că PLUS va avea mai multe funcții pe viitor, deși nu a ajutat USR cu mare lucru. Caramitru a mai spus că o soluție pentru revenirea USR ar fi ca leadership-ul să fie preluat de o personalitate puternică, ce atrage voturi, precum unul dintre primari - Dominic Fritz, Allen Coliban, Clotilde Armand, Elena Lasconi - sau unii dintre liderii locali din Iași și Constanța.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Andrei Caramitru, despre motivele pentru care USR-PLUS a obținut un scor slab la alegerile parlamentare

Andrei Caramitru a susținut, pentru B1 TV, că PLUS nu a ajutat USR cu mare lucru, ba chiar Uniunea a pierdut din susținători în ultimii ani, pentru că a devenit un partid cu o conducere închisă, măcinat de conflicte interne și tot mai distanțat de oameni.

„USR e pe un trend descendent, dacă ne uităm efectiv la numărul de voturi. Ei au pornit cu o emoție enormă. Țineți minte perioada europarlamentarelor - două milioane de voturi. De atunci, practic e un declin constant: 14% la prezidențiale cu dl Barna și acum cam tot pe acolo, însă cu o prezență mult mai mică acum. Deci numărul de voturi a scăzut enorm.

Sunt mai multe motive aici. Au plecat de la o emoție și o direcție a schimbării, erau în stradă, făceau multe acțiuni, și au ajuns la un partid care pare închis, cu un leadership închis. Sunt câțiva oameni care-și pun oamenii pe liste și se agață de scaune, nu pare să fie foarte democratică și figurile din față nu sunt neapărat carismatice și inspiraționale. Atunci lumea e dezamăgită. E un electorat dificil cel al USR-PLUS și foarte mulți practic au dispărut nu au mai votat”, a declarat Caramitru, pentru B1 TV.

El a precizat apoi că PLUS nu prea i-a ajutat pe cei din USR și că, probabil, multe filiale din Uniune nu sunt tocmai fericite să vadă că, practic, aceasta a pierdut locuri din Parlament în favoarea formațiunii lui Dacian Cioloș: „Ei au luat 8 sau 9%, acum 4 ani, cu 1.200 de membri și fără PLUS. Deci USR efectiv. Acum vorbim de 40.000 de membri și acele liste care sunt împărțite împreună cu PLUS. Deci dacă vă uitați la scorul efectiv al USR, care e numărul de mandate al USR în Parlament, el a scăzut. Eu nu cred că foarte multe filiale sunt fericite acum. PLUS nu știu cât de mult a adus, dar nu știu dacă a fost un mare plus. Deci, per total, nu e un scor extraordinar. Ei se așteptau, au văzut sondajele pe undeva la 20%, dar și la o prezență mai mare - 37-28%. Or când tu ai un scor mai mic pe o participare mult mai mică, nu-i grozav”.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Andrei Caramitru a mai remarcat faptul că scorul USR-PLUS la nivel național vine practic din 5 - 6 județe în care sunt filiale USR puternice, iar restul zonelor scorul a fost practic zero.

„Mai e un lucru interesant: de unde au venit voturile. Au luat scoruri foarte bune în București, unde au câștigat, au luat scoruri foarte bune în Timișoara, unde au câștigat, au luat scor foarte bun în Brașov, unde au câștigat. Cred că și în orașul Iași au câștigat, în Constanța. În Diaspora au luat un scor bun, dar mult sub ce aveau înainte, că mulți s-au dus la AUR. În rest, în toate celelalte județe au luat scoruri rizibile - 3 - 4%.

Deci acel scor de 14% vine din vreo 5 - 6 locuri, unde există șefi de filiale puternici, personalități, cum e Dominic Fritz sau Coliban sau alții, ce au tras. Dacă acești 5 - 6 sunt excluși, care nu sunt la vârful partidului, scorul real care a fost adus în restul țării e aproape zero. E practic echipa Barna. Asta e o problemă din punctul meu de vedere”, a mai susținut Andrei Caramitru.

În opinia sa, vor apărea mari tensiuni în alianță, căci PLUS va avea destul de multe locuri în Parlament și funcții, deși nu prea a tras la alegeri: „O să vă mirați, dar cred că să fie o proporție mult mai mare din echipa PLUS, care nici măcar nu face parte din USR și nu a adus mare lucru, dacă e să ne uităm pe cifre. Asta va crea mari tensiuni. Părerea mea despre USR-PLUS e că trebuie și ei să înțeleagă mesajul care a fost dat de electorat, care nu a fost dat doar către ei. Oamenii au spus că vor ceva nou, vor schimbare reală, vor oameni cu forță care să poată să ducă această schimbare. PNL și USR n-au făcut cine știe ce reforme, s-au bâlbâit, i-au taxat. USR-PLUS n-au mai vorbit de multe teme, n-au mai fost pe stradă. Oamenii au votat când au avut pe cineva în orașul lor care trage”.

Andrei Caramitru, despre problemele cu actuala conducere a USR-PLUS și care ar putea fi soluția

Întrebat cum a fost posibil ca USR să fie acaparat de niște oameni ca Barna, Cioloș sau Ghinea, Caramitru a răspuns: „Tactic, au jucat pe baza statutului. Totul e făcut în așa fel încât nu se votează direct, se votează cu delegați, se votează pe liste. Deci nu e un sistem foarte deschis. Asta se poate manipula destul de ușor. Deci nu e democrație bine construită la nivel de statut. Când au făcut extinderea, au făcut-o cu oameni care fac parte din echipa lor. E o problemă de democrație internă și de mecanism acolo. Cred că a fost și frica asta care s-a creat în USR că unii fac scandal, că unii sunt nicușoriști și alți sunt nu știu cum, că dacă nu consolidăm puterea la maxim, nu suntem serioși și nu putem face nimic. E adevărat, dar când faci asta ai un cost: îți pierzi din energia în societatea. Nebunia asta de control a dus și la lipsa prezenței unor persoanlități. Nu vedeți mari personalități atrase în acest partid. De ce Moise Guran, de exemplu, a dispărut după două săptămâni?”.

Andrei Caramitru a ținut să precizeze că nu are nimic personal cu Dan Barna sau Dacian Cioloș, ci pur și simplu e interesat ca PNL și USR-PLUS să fie două partide puternice și harnice, altfel „o să ajungem într-o nenorocire peste patru ani, că o să avem un AUR extremist care controlează cu voturi foarte multe un PSD semireformat. Asta nu e un lucru bun, să avem aceeași situație ca în Ungaria sau Polonia”.

În opinia lui Caramitru, una dintre soluțiile pentru USR-PLUS este ca una dintre personalitățile puternice, de exemplu unul dintre cei deveniți primari cu scor mare, să preia conducerea.

„Una din posibilități e ca una dintre personalitățile cu tracțiune mare, de exemplu noii primari care au câștigat cu scoruri excepționale - Dominic Fritz, Coliban, Clotilde Armand, Elena Lasconi... Deci există câteva nume puternice, cei din Iași, din Constanța care chiar atrag voturi, au tracțiune electorală, atrag voturi au și carismă.

E posibil, nu am informații că s-ar întâmpla așa ceva, dar cred că oamenii ăștia au ambiția și-și dau seama că pot face ceva. Eu cred că măcar unul dintre ei o să facă o mișcare. Întrebarea e dacă ceilalți șefi importanți de filiale, vorbesc mai ales de Timiș, de Arad, Constanța, Iași, Brașov, dacă ei se pun împreună și spun că merg în altă direcție... Trebuie cineva să declanșeze această mișcare, probabil unul din primarii populari. Probabil va fi blocat de Cioloș e și problema de fuziune. Complicat...”, a mai declarat Andrei Caramitru, pentru B1 TV.