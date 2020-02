Andrei Caramitru (USR), mesaj dur pentru colegii de alianță din PLUS: „Terminați cu candidații fără șanse care blochează drumul celor puternici din USR. Sau mergeți singuri în alegeri și luați 2.5%”

Andrei Caramitru, membru USR, s-a arătat extrem de nemulțumit de atitudinea unora dintre colegii săi de alianță, membri PLUS, care se încăpățânează să candideze și să blocheze astfel candidaturile la primării ale unor USR-iști, când este evident că ei nu au capacitatea de a câștiga alegerile.

Caramitru i-a invitat pe cei din PLUS să fuzioneze odată cu USR sau, dacă tot au atât de multe pretenții, ar putea să candideze singuri la alegeri, să demonstreze cât de buni sunt. „Dacă sunteți curajoși, demisionați de la Bruxelles să vă ocupați de partidul vostru, totuși. Dar vă asumați public că ați rupt alianța și unitatea anti-PSD la locale”, le-a mai transmis Andrei Caramitru colegilor de alianță.

El a dat de înțeles că vine cu aceste precizări, supărat fiind de unele reacții răutăcioase venite din partea unor membri PLUS, după ce PNL a anunțat că îl susține pe Nicușor Dan (candidat propus de USR București) pentru Primăria Capitalei. Anunțul liberalilor l-a determinat pe Vlad Voiculescu, aspirantul din partea PLUS, să anunțe că se retrage din cursă. Retragerea, însă, nu a fost anunțată oricum. Voiculescu a ținut să sublinieze atitudinea deloc corectă pe care a avut-o Nicușor Dan în timpul negocierilor pentru stabilirea unui candidat unic al Opoziției în București: „Nicușor Dan a făcut uz de politica veche. Scopul NU scuză mijloacele. E păcat că avem un candidat ales în spatele ușilor închise, după interesele unui șef de partid sau al altuia”. ( Detalii AICI)

Postarea lui Andrei Caramitru:

„Pe mine chiar au început sa ma enerveze postările care vin din zona PLUS. Dar chiar ma enervează. Nu vorbesc de Vlad aici care este un om inteligent, elegant și care s-a pozitionat perfect (el are susținerea mea pentru orice vrea sa facă in viitor).

Oameni buni - e simplu. Sau fuzionați cu USR, așa cum toți oamenii normali la cap au cerut și chiar voi ați anunțat. Dar Terminați cu candidați fără șanse la primării care blochează drumul celor cunoscuți și puternici acolo în comunitate de la USR. Că aruncă în aer șansele de a câștiga un scor bun pentru Alianță. Sau mergeți singuri în alegeri, luați 2.5% la locale sau cât o fi. Dacă sunteți mai buni, luați un scor mai bun. Dacă sunteți curajoși, demisionați de la Bruxelles să vă ocupați de partidul vostru, totuși. Dar vă asumați public că ați rupt alianța și unitatea anti-PSD la locale. Nu știu dacă vă va ajuta asta. Mă rog.

Lucrurile trebuie clarificate. Și va mai dau un sfat: uitați-vă la fostul partid al lui Macovei și învățați din greșelile voastre și ale altora”.