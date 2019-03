Nou derapaj din partea USR: Andrei Caramitru vorbește despre reeducarea OBLIGATORIE a elevilor după preluarea puterii

Nou mesaj controversat al lui Andrei Caramitru. Liderul USR susține că, după ce vor ajunge la guvernare, vor construi în fiecare capitală de județ un muzeu al luptei anti-corupție și fiecare elev, student și bugetar va fi obligat să meargă acolo două zile pe an.

”După ce scăpăm de javrele astea penale, vinovații sunt pedepsiți și autostrăzile încep sa fie construite, mai e ceva de făcut. Să construim in fiecare capitală de județ un muzeu al luptei anti-comuniste și un muzeu al luptei anti-corupție. Și fiecare elev, student și angajat la stat să petreacă OBLIGATORIU 2 zile pe an acolo. In plus - în toate școlile - cursuri obligatorii despre anti-comunism, anti-coruptie și educatie civică, date de ONG-uri cu oameni cu experiență.

La fel au făcut Germanii ca să scape de nebunia nazistă după război. Și a funcționat. Și au mai făcut ceva - au interzis prin lege orice propaganda nazistă. La noi ar trebui interzisă dur orice propagandă sau discurs pro-comunist și pro-corupți”, a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.

Nu s-a bucurat de reacții tocmai pozitive.

”Cu niste ceai de tei ati incercat? Ce ton e asta? Ce inseamna "obligatoriu"? Si cititul Scanteii si sportul la birou in Germania nazista erau obligatorii. Invatatul despre catastrofa comunista se cheama simplu: "istorie contemporana" sau "istoria comunismului", da, e bine sa fie in trunchiul comun, deci pt. toti la scoala. Pt. adulti exista alte tipuri de politici - finantarea de documentare si filme cu tema istorica, digitalizarea arhivelor pt ca si mai multi cercetatori sa aiba acces la ele si deci mai multa literatura istorica, inclusiv de popularizare, nu numai academica, de exemplu. De ce totul asta imperativ? Aaaa...ok, daca incercati sa captati electoratul de tip Vadim Tudor, imi explic. Dar ce impresie dezagreabila... Sa inlocuim niste tipuri de agresivitate cu altele...”, i-a răspuns jurnalista Elena Vijulie Tănase.

O replică a venit și din partea jurnalistei Diana Oncioiu: ”De fiecare dată când vă citesc câte un status îmi imaginez un om la un pupitru care țipă și gesticulează isteric în timp ce țipă. Cred că înțelegeți unde bat. Nu vă ajută nici această obsesie pentru termenul obligatoriu. Condamnați totalitarismul folosind extrem de des cuvântul obligatoriu. Zic să facem și un muzeu al Holocaustului care să spună clar povestea crimelor comise de autoritățile române împotriva populației evreiești. La fel zic să avem și un muzeu al comunismului la București. Și zic că poate facem ceva cu manualele și modul în care spun ele istoria României în loc să alergăm pe câmpii după muzee ale luptei anti-comuniste sau anti-corupției. Noi nu le avem pe cele menționate de mine. Ce înseamnă curs anti-comunism? Probabil că atunci când ați început să scrieți ați făcut ceva documentare. Există opțional în școli care tratează comunismul ceva mai aplicat decât se face la o oră obișnuită de istorie. Menționați apoi cum au tratat nemții nazismul. Nici aici nu v-ați documentat. Politica lor de denazificare nu a fost așa de dură cum o prezentați. De fapt ea chiar a fost oprită în 1951. Mulți dintre cei implicați în funcționarea regimului nazist nu au fost lustrați. Există o întreagă discuție pe această temă. Este motivul pentru care în anii 1960 a luat naștere revolta unei generații care începe să-și ia părinții la întrebări în legătură cu ce au făcut în perioada nazistă”.