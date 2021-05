Andrei Duda, președintele Poloniei, a declarat marți în cadrul unei declarații de presă cumune cu președintele Klaus Iohannis, în urma exercițiilor militare de la poligonul Smârdan, că tehnica militară a statelor din regiune devine tot mai compatibilă cu cea întâlnită la nivelul tuturor statelor NATO:

“Stimate domnule președinte, în primul rând doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru invitația adresată de a participa la aceste întâlniri, întâlnirea de ieri pe care am avut-o în cadrul formatului București 9, format din care fac parte țări membre NATO din Europa Centrală și de Est, format în cadrul căruia am discutat despre securitatea în această regiune, în pregătirea Summitului NATO care va avea loc în acest an la Bruxelles. La această întâlnire a participat și președintele SUA, Joe Biden, l-am avut prezent și pe secretarul general NATO. Au fost discuțiii foart interesante și foarte importante”, a declarat Andrei Duda.

Acesta a subliniat că în cadrul exercițiilor militare de marți au participat și militari din Polonia, fapt ce demonstreaă buna colaborare între forțele aliate:

“Astăzi, pe poligonul de la Smârdan, am avut ocazia să urmărim exerciții practice care demonstrează cum pot lucra împreună soldații noștri. La aceste exerciții au participat și soldați români, și soldați polonezi dinc adrul misiunii aliate care staționează în România. Mă bucură că există această ocazie de exerciții comune, de demonstrații comune, este foarte important pentru soldații noștri că pot lucra împreună cu colegii lor. Este o ocazie de a vedea și tehnica militară de care dispun cele două armate, de a vedea că suntem foarte bine pregătiți, că suntem în curs de modernizare și ne bucură acest proces de modernizare. Vedem astfel că devenim tot mai compatibili cu aliații noștri, chiar și cu SUA”, a spus președintele Poloniei.

