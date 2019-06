''Ca român, mi-a fost RUȘINE!''. Andrei Năstase, critici dure la adresa lui MELEȘCANU / Acesta exprimase o poziție opusă de cea a UE și SUA pe tema crizei politice din Republica Moldova (VIDEO)

Andrei Năstase, viceprim-ministru şi ministru de Interne al Republicii Moldova, s-a arătat extrem de rușinat și dezamăgit de reacția ministrului român de Externe la criza politică din Republica Moldova. Năstase a criticat atitudinea lui Teodor Meleșcanu, într-o intervenție pentru B1 TV.

Amintim că Meleșcanu a avut o poziție exact opusă de cea a Statelor Unite și Uniunii Europene, în sensul în care a susținut că i se pare normal ca în Republica Moldova să fie organizate alegeri anticipate: ”În opinia mea, în situația gravă în care se găseste Republica Moldova, singura soluție este întoarcerea la electorat. Nu cred că e nicio problemă să fie alegeri parlamentare anticipate în 6 septembrie”. Aceasta era exact ”soluția” pe care o propusese partidul controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc. Meleșcanu a precizat atunci că asta este strict părerea sa, nu a ministerului pe care îl conduce.

