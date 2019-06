Andrei Năstase: Plahotniuc are protecție în Guvernul de la București, la Ministerul Românilor de Pretutindeni. S-au făcut crime împotriva populației de dincoace de Prut, pe care guvernanții din România le-au tolerat (VIDEO)

Andrei Năstase, viceprim-ministru şi ministru de Interne al Republicii Moldova, a susținut că oligarhul Vlad Plahotniuc a avut și are susținere de la București.

Năstase a mai declarat, pentru B1 TV, că Plahotniuc nu este român, ci un individ fără nație, care și-a luat diferite identități doar pentru a obține bani.

El a mai precizat că Plahotniuc are imunitate, nu a fost dat în urmărire națională și, din câte înțelege, nici în urmărire internațională: ”Chiar dacă toate datele vorbesc că dânsul nu a plecat din țară, e greu de spus dacă e sau nu acum în țară”.

”Nu e niciun fel de român, e un individ care nu are niciun fel de nație, nația lui e banul și interesul lui e banul, iar cetățeniile și le-a luat doar pentru a lua bani.



Mă întrebați dacă are protecție de la București? Bineînțeles că are! Are protecție în actuala guvernare, la Ministerul Românilor de Pretutindeni, care finanțează niște instituții de presă de aici de la Chișinău, care s-au făcut sluj în fața lui Plahotniuc, linșându-ne pe noi, cei care suntem de orientare pro-europeană, pro-românească, cei care suntem români prin sânge, nu prin pașapoarte și identități false.

Cât despre guvernările din ultima perioadă, vă amintesc că atunci când eram în stradă și strigam că nu e bine să schimbăm un sistem democratic, cel proporțional de vot pe un sistem mixt la care ați renunțat dvs că era păgubos pentru democrație, iată că a venit acel premier, domnul Tudose, și ne spunea că e bine. Când a fost instalat guvernul Filip la miezul nopții, tot guvernul de la București a reacționat și l-a recunoscut. S-au făcut multe lucruri proaste, crime împotriva populației de dincoace de Prut pe care le-au tolerat guvenanții de la București.



Am încredere că, după europarlamentare, vor urma schimbări mari la București și vom avea dincolo de Prut parteneri de dialog și ne vom apropia”, a declarat Andrei Năstase, pentru B1 TV.