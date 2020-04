Ministerul Afacerilor Interne mulțumește românilor pentru că au înțeles cât este de important să respecte restricțiile de carantină, astfel încât să fie limitată răspândirea COVID-19, precum și bisericilor, indiferent de confensiune, pentru felul în care au sărbătorit Paștele, a afirmat purtătorul de cuvânt Monica Dajbog, duminică, care a precizat că „aproximativ 26.000 de angajați ai MAI, polițiști locali și efective ale MApN au fost la datorie în Noaptea de Înviere, pentru protejarea cetățenilor”.



„Hristos a Înviat! Permiteți-mi să încep declarația, prin a transmite mulțumiri cetățenilor, pentru că au înțeles cât de important este să respecte măsurile dispuse de autorități pentru reducerea numărului de îmbolnăviri și au rămas în case în Noaptea de Înviere. Fără sprijinul tuturor, eforturile autorităților nu ar avea rezultatul dorit de noi toți. Mulțumim bisericilor, indiferent de confesiune, și credincioșilor, pentru felul în care au sărbătorit Sfintele Paști, cu multă responsabilitate și cu grijă față de cei apropiați. Salvarea vieților este o prioritate atât pentru cei din linia întâi, cum sunt și efectivele MAI, împreună cu toate autoritățile implicate, instituțiile și bisericile, cât și pentru cetățeni. Angajații MAI au desfășurat, în Noaptea de Înviere, misiuni în toată țara, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, pentru verificarea respectării prevederilor ordonanțelor militare, în scopul asigurării respectării măsurilor de distanțare socială, pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Aproximativ 26.000 de angajați ai MAI, polițiști locali și efective ale MApN au fost la datorie în Noaptea de Înviere, pentru protejarea cetățenilor. Toate efectivele mobilizate au acționat integrat, potrivit planului de măsuri realizat de conducerea MAI. Peste 23.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri, precum și lucrători de la alte structuri ale MAI au asigurat măsurile de ordine și siguranță publică, pe întreg teritoriul țării”, a declarat Monica Dajbog, purtător de cuvânt al MAI.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.