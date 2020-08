Anghel Iordănescu are simptome de COVID-19. El a participat, luni, la lansarea candidaților PSD pentru Consiliul General al Capitalei

Fostul selecționer Anghel Iordanescu prezintă simptome de COVID-19. „Tata Puiu” a avut febră, dar între timp starea sa de sănătate s-a ameliorat. El candidează pe lista PSD la Consiliul General al Capitalei și în urmă cu doar câteva zile a participat, alături de primarul general Gabriela Firea și fostul premier Petre Roman, la lansarea candidaților PSD pentru alegerile locale din București.



Anghel Iordănescu are simptome de COVID-19. Ce spune fiul său, Edi





„Din fericire, nu pot să confirm vestea asta. S-a simțit rău acum vreo 2-3 zile. Are gust, are miros, nu sunt semne clare, dar s-a simțit rău, în sensul că l-a durut capul destul de tare și noaptea a făcut și un pic de temperatură. A decis să meargă și să-și facă toate analizele. Așteptăm răspunsul la toate analizele, este sub observație, sub control, i-a luat sânge, i-a făcut și testul.

Întâmplarea face că de atunci se simte mult mai bine, nu s-a agravat. El și sora s-au izolat. Mama a fost plecată ceva timp de acasă, a plecat cu fratele meu mai mic, au fost într-un concediu. Tata a rămas în București, urma să plece împreună, dar am preferat toți să avem grijă, să fim precauți, iar ei stau separat față de noi restul.

Ideea este că în primă fază nu s-a gândit la asta. Ulterior s-a gândit să elimine scenariul ăsta și a făcut testul. Inițial se gândise la alte lucruri, că poate a răcit. Sper să fie totul ok și să nu fie probleme", a declarat Edi Iordănescu, fiul fostului selecționer, potrivit Digi Sport.



Fostul selecționer a participat, luni, la lansarea candidaților PSD pentru Consiliul General al Capitalei





PSD a depus, luni, lista de candidați pentru Consiliul General al Municipiului București. Primarul general Gabriela Firea, care candiddează pentru un nou mandat, și-a prezentat echipa cu care intră în cursa electorală pentru Capitală și a precizat că aceasta cuprinde personalități din mai multe domenii. Anghel Iordănescu, unul dintre candidați, a participat și el la eveniment.

Lista este deschisă de fostul premier Petre Roman, iar printre candidații pentru viitorul Consiliu General se mai numără actrița Monica Davidescu, Elisabeta Lipă, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Daniel Pancu, regizorul Sorin Ilieșiu, alături de cadre medicale, profesori, juriști și ingineri.

„M-am gândit ca propunerile noastre pentru bucureșteni să fie oameni pe care bucureștenii îi apreciază pentru ceea ce au făcut în întreaga lor carieră. Venim cu o listă de profesioniști în domeniile lor, oameni care iubesc Capitala și le pasă de soarta bucureștenilor. Domnul Petre Roman, prim-ministru în perioada 1990-1991, deschide, alături de mine, lista de consilieri generali. De asemenea, veți observa printre propunerile noastre sportivi, campioni, oameni de fair-play pentru că administrația este exact ca sportul – nu contează interese, nu contează politicianisme, ci contează doar performanța”, declara primarul general Gabriela Firea.