Ruptură majoră la vârful Luju.ro: Adina Anghelescu părăsește publicația și compania deținută alături de Răzvan Savaliuc

Plecare importantă din rândul redacției Luju.ro! Adina Anghelescu a anunțat miercuri că va părăsi atât site-ul luju.ro, cât și compania Jurindex Media SRL din care deținea 50% alături de Răzvan Savaliuc.

Cu toate acestea, Adina Anghelescu a refuzat să facă publice motivele pentru care a luat această decizie radicală.

"Dragii mei, va anunt ca am incetat orice forma de colaborare cu luju.ro., inclusiv parteneriatul cu Jurindex Media SRL in care am detinut 50% din asocierea cu colegul Razvan Savaliuc. Incetarea totala a acestui parteneriat s-a produs din motive pe care nu le voi face publice, aceasta fiind decizia mea.", a scris Adina Anghelescu, într-un editorial publicat pe blogul lui Radu Tudor.

Luju.ro este un portal care s-a făcut remarcat prin atacurile dure la adresa procurorilor și judecătorilor care se ocupau de dosarele importante privind corupție, cât și prin criticarea politicilor implementate în lupta anticorupție.