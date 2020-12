Nicușor Dan, despre vaccinarea împotriva COVID-19: Este calea cea mai sigură de a reveni la normalitate

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a precizat, luni seară, la începutul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti, că este ”o veste bună” începerea campaniei naţionale de vaccinare, iar Primăria Bucureşti va susţine cu tot ce poate acest demers.

”Este o veste bună pentru Bucureşti, pentru România, că acest proces de vaccinare începe. Este calea cea mai sigură de a reveni la normalitate şi, din punct de vedere instituţional, Primăria Capitalei sprijină cu tot ce este legal şi cu tot ce poate acest proces de vaccinare”, a declarat Nicuşor Dan, în debutul şedinţei.

”Mesajul meu personal este că vaccinarea împotriva coronavirusului este un lucru util. Respect şi opinia contrară, însă opinia mea fermă şi totala susţinere pentru procesul de vaccinare a populaţiei pentru că este vorba de a proteja comunitatea de acest virus care ne-a schimbat vieţile în ultimele luni”.

Campania de vaccinare a început în România

Campania de vaccinare a început duminică în România, cu personalul din secţiile de Boli infecţioase din 10 spitale aflate în prima linie.

Prima persoană care a fost vaccinată la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” a fost Mihaela Anghel, asistentă medicală generalistă, membră a echipei medicale care, în data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din România confirmat cu virusul SARS-CoV-2.

"Cred că a fost cea mai mare emoție. Am fost foarte privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din țară. Eu am primit primul pacient. Nici nu știam cu ce ne confruntăm, ne așteptam la ce e mai rău, dar încercăm să ne obișnuim. Suntem și mai afectați cu pierderea pacienților. Nu s-a întâmplat în toți acești ani să avem un raport așa mare de decese. Nu am știu cum să reacționez. Nu am întrebat de ce am fost aleasă. Nu a durut absolut deloc. Este cel mai nedureros vaccin făcut până acum. Românilor le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze. Simt și sper să fie sfârșitul acestei pandemii", a declarat asistenta.

„M-am gândit că în scurt timp o să scăpăm de această problemă și că o să fim din nou fericiți. Urmează să primesc următoarea doză în următoarele 21 de zile. Nu am stat deloc pe gânduri, când am auzit că vine vaccinul m-am gândit să mă vaccinez pentru că nu vreau să-i îmbolnăvesc pe cei dragi”, a mai spus asistenta.Și-a dat vălul jos, după 19 ani în care şi-a ascuns faţa. Au fost șocați când i-au văzut chipul (FOTO)

Asistenta este printre primele cadre medicale care au îngrijit primul pacient confirmat cu COVID-19 din România. Este vorba de tânărul de 25 de ani din Gorj, care a fost depistat cu noul coronavirus în luna februarie, după ce a intrat în contact cu un italian pozitiv.