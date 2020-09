Antal Árpád, primarul reales din Sfântu Gheorghe, are coronavirus: „Mă simt puțin slăbit”

Antal Árpád, primarul din Sfântu Gheorghe, a anunțat marți, pe Facebook, că a fost testat pozitiv cu coronavirus. Duminică, el a câștigat al patrulea mandat de edil, fiind susținut de UDMR.

Primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, are coronavirus

La două zile după ce și-a asigurat un nou mandat de primar în Sfântu Gheorghe, Antal Árpád a anunțat că are coronavirus. Într-o postare pe Facebook, el a scris că se simte un pic slăbit, dar altfel are o stare generală bună.

„Ieri am avut febră, iar în această dimineaţă nu am simțit gustul pastei de dinți. Deoarece acestea sunt simptome ale infecției cu noul coronavirus, am făcut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Mă simt puțin slăbit, dar per total sunt bine.

Mâine mă duc la spital pentru o nouă examinare și bineînțeles că voi urma recomandările medicilor. Numărul infecțiilor este în creștere, așa că îndemn pe toată lumea să respecte regulile de prevenire!”, a scris Antal Árpád, pe rețeaua socială.

De la izbucnirea epidemiei de coronavirus, în România au fost depistați pozitiv 125.414 de oameni. Dintre aceștia, 100.636 au fost declarați vindecați, dar 4.792 au decedat. În ultimele 24 de ore, 1.470 de persoane au fost diagnosticate, iar 44 de pacienți COVID-19 au murit. Numărul bolnavilor internați în stare gravă în secțiile de Terapie Intensivă a ajuns la 551 arată cele mai recente date oficiale, prezentate marți, la ora 13.00, de către Grupul de Comunicare Strategică.

Antal Árpád și-a mai asigurat un mandat la Primăria Sfântu Gheorghe

Antal Árpád a câștigat, la alegerile de duminică, al patrulea mandat la Primăria Sfântu Gheorghe.Cum arată Bombonica, fosta soție a lui Liviu Dragnea (GALERIE FOTO)

„Tot ce am promis noi am luat în serios (...) De foarte multe ori am spus că cel care are şansa să guverneze nu îşi poate permite să promită lucruri pe care apoi nu le poate face (...) Noi nu gândim în mandate, gândim în generaţii, dacă putem spune aşa, şi dorinţa noastră este ca oraşul nostru să facă pasul la nivelul următor de dezvoltare”, a afirmat edilul.

El a ținut să remarce faptul că în municipiul Sfântu Gheorghe un singur reprezentant al partidelor româneşti a ajuns în Consiliul Local.

„O să avem grijă de domnul consilier ca de ochii din cap şi mesajul meu este şi către etnicii români, dincolo de faptul că le mulţumesc că m-au votat într-o măsură destul de mare şi la aceste alegeri, că o să avem grijă de ei, de fapt o să avem grijă şi de ei”, a declarat acesta, în cadrul unei conferințe de presă.

Antal Árpád a absolvit la Universitatea ”Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca şi este de profesie sociolog.