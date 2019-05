Antal Arpad, edilul din Sfântu Gheorghe, explicație HALUCINANTĂ pentru voturile primite de UDMR în sud-estul țării: Se datorează simpatiei de care Viktor Orban se bucură în rândul multor români!

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, vine cu o explicație halucinantă pentru rezultatul surprinzător obținut de UDMR la alegerile europarlamentare de duminică în judeţele din sudul și estul ţării.

Edilul consideră că numeroasele voturi pe care formațiunea condusă de Kelemen Hunor le-a primit în aceste zone ar putea avea drept cauză simpatia de care se bucură premierul Ungariei, Viktor Orban, în rândul foarte multor români.

"Am stat şi m-am gândit şi eu care este explicaţia şi am văzut că sunt lansate mii de ipoteze, de la înţelegeri cu PSD, la înţelegeri cu PNL, cu nu ştiu ce stat paralel, perpendicular sau mai ştiu eu cum. Nu există nicio înţelegere, eu vă pot garanta că nu există înţelegere cu nimeni. În primul rând, nici măcar nu este realist să credem că ar exista vreo înţelegere cu PSD sau cu PNL în condiţiile în care am văzut ce miză politică internă aveau partidele româneşti în aceste alegeri. Nimeni nu ar fi cedat nici măcar o jumătate de vot pentru altcineva. (…) Ipoteza mea este că se datorează simpatiei de care Viktor Orban se bucură în rândul multor români. (…) Eu mă mişc destul de mult în ţară şi mă întâlnesc şi cu politicieni, dar mă întâlnesc şi cu taximetrişti, cu frizeri, cu vânzători şi aşa mai departe (…) şi dacă le spun că sunt din Secuime, că sunt ungur, atunci opt din zece români încep să vorbească despre Viktor Orban. Şi eu simt că sunt foarte mulţi români în această ţară care îl apreciază pe Viktor Orban, iar voturile primite de UDMR în aceste judeţe sunt voturi de protest, un fel de protest împotriva partidelor româneşti (…), dar şi de simpatie faţă de Viktor Orban", a declarat, pentru Agerpres, primarul Antal Arpad, care este şi liderul organizaţiei municipale UDMR Sfântu Gheorghe.

Edilul nu exclude, însă, şi varianta ca UDMR să fi primit aceste voturi pentru "seriozitatea" de care dă dovadă pe scena politică.

"Aceste tipuri de aprecieri se pot transforma în voturi inclusiv în Constanţa, în Craiova sau în Iaşi. Foarte probabil că în perioada următoare nu vom câştiga în continuare alegerile pe acest trend crescător, dar eu cred că asta este motivaţia. Nu pot să o probez, dar este un feeling al meu, aşadar merită să includem şi această ipoteză lângă celelalte (…) Nu cred că s-au făcut confuzii pe buletinele de vot, să fi votat oamenii UDMR în loc de UNPR sau altceva (…), pentru că se poate vorbi despre un fenomen, vorbim de peste 20.000 de voturi", a precizat Antal Arpad.

Potrivit acestuia, premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a făcut apreciat datorită măsurilor adoptate, care au avut în centrul atenţiei copiii şi familiile, şi au contribuit la creşterea nivelului de trai în ţara vecină.

"Ungaria, în acest moment, cheltuie cea mai mare sumă din Uniunea Europeană pentru susţinerea familiei, iar acest lucru este apreciat de oameni. E aşa de simplu (…) Întotdeauna spun că ar trebui să punem orgoliile deoparte şi să luăm anumite lucruri care sunt făcute bine de Ungaria, Polonia, Germania, de orice ţară. Sunt modele pozitive pe care ar trebui să le adoptăm în România şi să facem o ţară mai eficientă. Noi împrumutăm jumătate din sistemul francez, un sfert din cel german, mai punem de la noi şi facem varză", a conchis primarul Antal Arpad.

UDMR a reușit să intre la limită în Parlamentul European, cu 5,26%, obținând rezultate peste așteptări la europarlamentare, în județe în care locuiesc puțini etnici maghiari precum Ialomița, Giurgiu, Olt sau Călărași.

Jurnaliștii de la magyarhang.org compară voturile obținute de UDMR la alegerile de duminică cu cele de la alegerile legislative din 2016 și se întreabă cum a reușit Uniunea să crească, aparent miraculos, scorul electoral și de șapte ori în județe de dincolo de Carpați.

"În mod surprinzător, zeci de mii de voturi au fost primite de UDMR în alegerile pentru Parlamentul European în județele care nu sunt locuite aproape deloc de etnicii maghiari. Fie că a fost un miracol, fie că pur și simplu UDMR “a cumpărat” voturi de la vechiul său aliat, social-democrații, probabil că nu vom ști niciodată.

Este clar că miracolul a avut loc în principal în județele Olteniei și Moldovei, care sunt fiefuri electorale pentru PSD. Unele dintre ele ies în evidență: Dambovița, Ialomița sau Prahova unde UDMR a obținut de aproape șapte ori mai multe voturi, comparativ cu situația din 2016", au scris jurnaliștii maghiari.

Potrivit acestora, o posibilă explicație pentru aceste rezultate este direcționarea de voturi de la PSD către UDMR, formațiune care a sprijinit până acum guvernarea în Parlament. Astfel, în județele cu puțini etnici maghiari, PSD ar fi trimis cetățeni de etnie română ca să voteze cu UDMR.