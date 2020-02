Anticipatele, „soluția politică cea mai bună”. Raluca Turcan: „Nu vom negocia nimic cu PSD” (VIDEO)

PNL insistă pentru declanșarea alegerilor anticipate, „soluția politică cea mai bună”, dar nu va „negocia nimic cu PSD”, a afirmat vicepremierul interimar Raluca Turcan, marți seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

„Câteva lucruri trebuie să fie foarte clare. Nu vom negocia nimic cu PSD. Dacă PSD intenționează să fie în continuare toxic și distructiv, este treaba lui, va plăti electoral. PNL nu doar că și-a făcut datoria la guvernare, dar a fost în acord cu cele mai multe lucruri bune pe care le așteptau românii de la un guvern. Practic, în trei luni de guvernare, am furnizat cât nu s-a oferit în trei ani, chiar mai mult, în ultimii 30 de ani. De aceea, lucrul acesta va trebui spus, și îl vom spune, apăsat, răspicat, să se înțeleagă. PSD a blocat. A blocat în Parlament acțiunile Guvernului, blochează în Parlament și această procedură de ajungere la alegerile anticipate”, a declarat Turcan.

Vicepremierul interimar a explicat că PNL va continua negocierile cu restul formațiunilor parlamentare, într-o încercare de a declanșa în cele din urmă alegerile anticipate.

„Vom negocia cu toate celelalte forțe politice, așa cum am făcut-o și până acum. Eu sper ca UDMR, de exemplu, care afirmase că își dorește în continuare alegeri anticipate, dar s-a asociat de conjunctură cu PSD, rămâne pe aceeași direcție de colaborare. Dacă UDMR nu rămâne, PSD singur nu are majoritate în Parlament și nu văd niciun motiv pentru care ar exista și cea mai mică discuție cu PSD”, a adăugat Turcan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.