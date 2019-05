Ministrul Energiei: România va deveni primul producător de gaze din UE, dacă Brexitul va avea loc / Cel mult 35% din populaţia României are acces la reţelele de gaze. Ungaria are peste 80%

Dacă Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, România are șanse să devină cel mai mare producător de gaze din blocul comunitar, având în vedere zăcămintele din Marea Neagră, a declarat Ministrul Energiei, Anton Anton, citat de Agerpres.

"În România, avem mai multe descoperiri, atât onshore, cât şi offshore. Resursele din Marea Neagră depăşesc cu mult necesarul României şi înseamnă o redesenare chiar şi a consumului din regiune. Toate aceste descoperiri ne determină să afirmăm că România devine un pol energetic important. Dacă Brexitul va avea loc, în scurtă vreme România va deveni primul producător de gaze din UE, astăzi fiind al treilea. Toate acestea necesită eforturi şi vrem să utilizăm aceste gaze în România, în folosul cetăţenilor şi al industriei gazelor româneşti”, a declarat Anton Anton.

El a admis, totuşi, că România nu are suficiente reţele, nici de gaze, nici de electricitate: ”Astăzi, cel mult 35% din populaţia României are acces la reţelele de gaze, iar acest lucru nu este normal. Ungaria are peste 80%. Pentru a schimba această situaţie, am schimbat legislaţia, am transmis drepturi de a extinde reţelele, deja creşte activitatea în acest domeniu. De asemenea, sunt cinci sau şase combinate petrochimice care foloseau drept resursă primară gaze şi care sunt închise. Nu ştiu dacă ne dorim să le redeschidem sau să facem altele noi, cert este că această industrie astăzi suferă din lipsă de materie primă”.