Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, că a decis să îl numească pe Antonel Tănase la șefia Secretariatului General al Guvernului.

Anunțul a fost făcut în debutul primei ședințe oficiale a noului Guvern, la care a participat și președintele Klaus Iohannis.

“Am luat decizia de a îl desemna pe Antonel Tănase pentru postul de secretar general al Guvernului. Șef al cancelariei l-am numit pe Ionel Dancă”, a declarat Ludovic Orban.

”Avem câteva priorități: organizarea alegerilor. Am convocat în această seară toate instituțiile responsabile pentru a vedea situația la zi. Mâine va trebui să convocăm comandamentul de iarnă.

Mâine convoc comandamentul de iarnă pentru a vedea clar care e situația în domeniul energiei și al infrastructurii de transport.

Am primit semnale de la autorități locale că le lipsesc resursele pentru a efectua toate plățile. Sunt foarte multe restanțe pe PNDL – plăți neonorate de 5 miliarde de lei. Rambursările de TVA – e inacceptabil ca firmele private să fie puse în dificultate prin nerambursare”, a mai spus Orban, cu privire la prioritățile imediate ale noului Cabinet.

Antonel Tănase este, în prezent, liderul PNL Sector 3.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.