Antonio Andrusceac, despre propunerea de premier din partea AUR: Dacă vom ajunge la aceste discuții, varianta noastră va fi Călin Georgescu (VIDEO)

Antonio Andrusceac, deputat ales și vicepreședinte AUR a declarat miercuri seara, în platoul B1 TV că propunerea partidului său pentru funcția de prim-ministru ar fi Călin Georggescu. Totodată el susține că Alianța pentru Uniunea Românilor își dorește să reprezinte în Parlament „vocea românilor”.

„Ne dorim să avem în Parlament o voce care să reprezinte românii așa cum nu au mai fost, condierăm noi, de foarte mulți ani. Să fim acei oameni care să lucreze nu cu stânga, nu cu drepta, nu cu centru-dreapta moderat ci cu toți românii și toate formațiunile care propune proiecte în formare țării. Așa cum am făcut eu în mandatul meu de consilier local.

Noi suntem a patra forță politică acum în Parlament, suntem niște oameni rezonabili, chiar dacă multora li s-a părut că suntem gălăgioși și că avem anumite intenții de a destabiliza. Este greșit, am fost niște oamnei care ne-am dus cu greu această campanie și am făcut-o pe resurslee nostre. Tocmai de aceea milităm pentru tăierea acelor resurse de la stat pentru partidele politice.

Noi încă nu am fost invitați la negocieri, dacă vom ajunge la aceste discuții sigur că da, propunerea noastră va fi domnul Călin Georgescu, cu al cărui Program de țară am mers în campanie și pe care îl susținem”, a declarat Antonio Andrusceac, deputat ales si vicepresedinte AUR în platoul B1 TV.

