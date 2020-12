Antonio Andrusceac: Una dintre primele inițiative legislative va fi încurajarea antreprenoriatului românesc. Dacă mâine s-ar închide granițele, mâncăm din grădină

Antonio Andrusceac, vicepreședinte AUR, a vorbit, miercuri seară, în emisiunea "Dosar de Politician", de pe B1 TV, despre una dintre primele și cele mai importante inițiative legislative pe care intentionează să le înainteze. Deputatul ales a declarat că acesta vizează încurajarea antreprenoriatului românesc, mai ales în domeniul agriculturii și al vânzării produselor alimentare românești.

"Una dintre primele inițiative legislative va fi aceea de încurajarea clară a antreprenoriatului românesc, punând pe același picior de egalitate investitorii străini cu cei români. Piață liberă europeană nu înseamnă un credit mai mare pentru români si un credit mai mic pentru străini. Să vă spun ce se întâmplă: dacă mâine s-ar închide granițele, mâncăm din grădină. Cum vi se pare să fie închise piețele și să nu fie închise supermarketurile? Bântuie COVID-ul mai puțin în supermarketuri?! Noi vrem dreptate pentru tot ceea ce înseamnă oameni care își desfășoară activitatea in România, pentru că dacă nu am antreprenor român bogat, nu pot să am o țară bogată. Retailerii de aici nu își declară punct de lucru în România și tot profitul iese afară, în schimb noi nu mai avem acces la anumite fonduri europene pe anumite zone pentru că noi creăm plus valoare", a declarat Andrusceac.