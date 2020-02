Noi tensiuni în USR. Andrusceac: „Punem în pericol toată lista de la Consiliul General, adică sa ajungem în alegeri fără candidați. Ne facem de râs”

Antonio Andrusceac, consilier local și membru USR, a anunțat că votul universal pentru alegerea candidaților USR la Consiliul General, care ar urma să înceapă duminică, a fost declarat nestatutar printr-o decizie a Comisiei Municipale de Arbitraj. Andrusceac își dorește să candideze la Primăria Sectorului 4 din partea USR, dar candidatura sa a fost invalidată de Biroul Național al Uniunii.

„Mai exact, decizia BM prin care s-a decis metoda de vot cu toti membrii a fost contestata de un membru USR si anulata de CMArb. Din ce inteleg, asta inseamna ca alegerea candidatilor la CGMB ar ramane in varianta clasic statutara, cu delegati.

Eu am zis inca din sedinta respectiva ca statutul spune clar de delegati, ca asta fac toate filialele judetene. Ca punem in pericol toata lista de CGMB, ca o poate ataca oricine si sa cada cu totul. Adica sa ajungem in alegeri fara candidati”, a susținut Andrusceac.

El a precizat că nu este împotriva votului universal, dar pentru asta trebuia modificat statutul din timp: „Acum suntem iar intr-o situatie absurda in care ne facem de ras pentru ca improvizam lucruri de pe o zi pe alta”.

„Nu-i nimic, daca vreti sa glumim, poate se hotaraste si acuma PNL inaintea noastra si ne sustine candidatii, ca noi suntem ocupati cu discutii interminabile in intern...

Imi pare rau, sper sa invatam cate ceva din toata aventura asta si sa avem pe viitor proceduri mai clare. Una e sa fii in opozitie, dar din momentul in care luam primarii sau ministere, improvizatii din astea costa mai mult decat procente in sondaje”, a mai susținut Antonio Andrusceac.

El a mai precizat apoi că Mihai Badea a contestat decizia la Comisia Națională și că deocamdată se suspendă aplicarea hotărârii, dar el personal nu știe în ce calitate Badea a depus contestația, „ca noi BM-ul n-am vazut sau votat nicio contestatie. N-ai cum sa te plictisesti in USR :)”.