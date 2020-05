Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, prezintă miercuri, la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș”, un aparat care face 300 de teste pentru COVID-19 pe zi și care a fost achiziționat de Primăria Municipiului București printr-o investiție de 1 milion de euro, prin ASSMB.



„Acele teste sunt foarte bune, foarte sigure, Real Time (RT) PCR, dar așa cum știți rezultatul se poate obține în câteva ore, chiar dacă este folosit extractorul, care are o viteză foarte mare. Marile capitale europene, precum și orașe importante din Statele Unite încep să achiziționeze pe scară largă un astfel de ansamblu mobil de Computer Tomograf (CT), care realizează în doar câteva minute, deci într-un timp foarte scurt, o radiografie pulmonară, care poate să spună medicului – și acesta, firește, să pună diagnosticul – dacă pacientul respectiv are leziuni pulmonare specifice infecției cu SARS-CoV-2. Repet, în acest moment, cele două metodologii sunt cele mai sigure pentru depistarea reală și corectă a coronavirusului de tip nou, dar acest CT, spre deosebire de testele PCR, pot să dea un verdict foarte rapid, de aceea medicii pot să intervină pentru a trata pacientul cât mai rapid cu putință, fără să fie un timp de așteptare”, a declarat Gabriela Firea.

