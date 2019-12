Aproape 1.700 de primării și consilii județene ar putea primi bani din Fondul de Rezervă. Guvernul Orban discută „situația dificilă” din teritoriu, în ședința de vineri dimineață (VIDEO)

Guvernul Orban ar putea aproba, în şedinţa de vineri, alocarea unor sume suplimentare, din Fondul de rezervă, pentru 1.682 de unităţi administrativ-teritoriale.

În şedinţa de Guvern de vineri a fost introdusă pe ordinea de zi suplimentară o hotărâre cu privire la alocarea, din Fondul de rezervă, a unei sume suplimentare pentru funcţionarea acestor unităţi administrativ-teritoriale.

„Vă rugăm să introduceţi pe ordinea de zi hotărârea de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru unele unităţi administrativ-teritoriale. Suntem într-o situaţie dificilă în teritoriu, avem 1.682 de unităţi administrativ-teritoriale care au nevoie de sprijinul nostru", a afirmat ministrul Lucrărilor Publice, Ion Ştefan, la începutul şedinţei de Guvern.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.